Опубликованы правила ухода за больными с легкой формой коронавируса на дому
В Украине людям с легкими проявлениями коронавируса врач может рекомендовать оставаться дома в самоизоляции. Центр общественного здоровья опубликовал ряд правил, которые при этом необходимо соблюдать.
- Разместите пациента в хорошо проветриваемом помещении.
- Желательно, чтобы ухаживала один человек, не относится к лицам с риском появления осложнений. Посещение пациента запрещено.
- Члены семьи должны находиться в отдельной комнате или поддерживать расстояние не менее 1 м от пациента. Исключением является кормящие грудью. Они должны носить медицинскую маску, когда находятся рядом с ребенком, и перед контактом мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40.
- Стоит ограничить движение пациента к местам общего пользования.
- Человек, который ухаживает, должен носить медицинскую маску, когда находится в одной комнате с пациентом.
- Мойте руки после любых контактов с пациентом или его ближайшим окружением.
- После мытья рук с мылом вытирать их следует одноразовыми бумажными полотенцами.
- Прикрывайте рот и нос во время кашля или чихания одноразовыми салфетками. В случае отсутствия салфеток следует чихать и кашлять в сгиб локтя.
- Используйте одноразовые медицинские перчатки для ухода за пациентом и уборку помещения. До и после снятия медицинских перчаток следует мыть руки.
Перчатки, маски и другие отходы после ухода за пациентом складывайте в отдельном контейнере (полиэтиленовом пакете) в том же помещении, где находится больной, для их утилизации.
- Избегайте обмена зубными щетками, предметами общего пользования, постельным бельем и т.д.
- Посуду после индивидуального использования необходимо мыть с моющим средством. Выбрасывать посуду не следует.
- Необходимо ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в ближайшем окружении больного, а также ванную комнату и туалет бытовым моечно-дезинфицирующим средством.
- Стирать вещи пациента можно обычным мылом. Для машинной стирки рекомендуется температуру 60-90 °C и обычные стиральные порошки. Загрязненное белье запрещено встряхивать, но можно собирать в общий мешок.
- Люди с симптомами болезни должны оставаться дома до исчезновения клинических проявлений и получения отрицательного результата лабораторных исследований.
- Если у члена домохозяйства возникают симптомы острой респираторной инфекции (лихорадка, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание), с ним следует обращаться как с подозрительным на инфицирование SARS-CoV-2.
Уточняется, что все члены домохозяйства являются контактными лицами. В случае появления первых симптомов ОРВИ нужно немедленно обратится к семейному врачу.
Диагноз "коронавирусная инфекция" может быть подтвержден только лабораторными методами диагностики.
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