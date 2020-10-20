Александр Лукашенко пообещал оппозиционным лидерам больше не баллотироваться в президенты Беларуси.

Об этом сообщил белорусский оппозиционер Юрий Воскресенский, который присутствовал на встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ, передает Tut.by.

Воскресенский вышел на свободу 11 октября, на следующий день после встречи с Лукашенко. До этого два месяца он провел в СИЗО по обвинению в участии в массовых беспорядках.

"Он дал слово всем участникам круглого стола, что наелся президентства, что это его последний срок: "Даю вам слово, ребята". Я ему верю, все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты", – сказал Воскресенский.

По его словам, Лукашенко также сказал на встрече, что строил Беларусь так, как это видел, и не считает, что делал плохо.

"Потому что я знаю, что такого, как я, президента – честного, искреннего и не коррупционера – может больше не быть", – передает слова Лукашенко Воскресенский.

Ранее сообщалось, что по словам Лукашенко, силовики не уйдут с улиц и готовы стрелять в протестующих.