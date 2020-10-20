В лесу Чернобыльской зоны отчуждения на камеру попала редкая енотовидная собака, которая не давала проехать автомобилю.

Видео опубликовано Чернобыльским радиационно-экологическим биосферным заповедником в соцсети Facebook.

"Вот такие храбрые звери живут на территории нашего заповедника. Енотовидная собака не боится ни автомобиля, ни людей, потому что это ее лес!", - говорится в комментарии к видео.

На кадрах видно, как животное стоит на дороге, а при виде автомобиля с людьми начинает идти им навстречу.

Ранее мы показывали фото молодых оленей в лесу зоны отчуждения, которые почти сливаются с окружающей средой.

Еще мы писали о том, как в Чернобыльском заповеднике фотоловушка поймала енотовидных собак, воровавших яблоки.