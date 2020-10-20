В среду, 21 октября, в Украине ожидается переменно облачная погода практически без осадков. Только в Черниговской и Сумской области днем может покапать дождь. Ночью и утром на северо-востоке и в Карпатах обещают местами туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 0-5 градусов. На побережье морей +6-10. Днем воздух прогреется до +10-15, в южной части страны до +18 градусов. В Карпатах ночью температура опустится ниже ноля - до -1-6 градусов, днем потеплеет до +4-9.

Фото: meteo.gov.ua

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