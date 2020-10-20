По состоянию на вторник, 20 октября, цены на нефть эталонных марок снова перешли к снижению на опасениях из-за скачка заболеваемости коронавирусом в некоторых странах.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:27 Киев во вторник составляет $42,23 за баррель, что на $0,4 (0,92%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,40 за баррель, что на $0,43 (1,05%) ниже уровня предыдущей сессии. Срок действия ноябрьских фьючерсов на WTI завершается во вторник. Более активные декабрьские контракты во вторник теряют в цене $0,44 (1,07%), торгуясь на уровне $40,6 за баррель.

До этого в ходе торгов нефтяные цены временно повышались на фоне надежды на принятие новых мер поддержки экономики США.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в понедельник продолжили сближать свои позиции по новому пакету экономических стимулов, - сообщил пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэмилл. А во вторник истекает срок, который спикер нижней палаты Конгресса отвела на согласование неурегулированных вопросов с Белым домом.

Оптимизм инвесторов также был связан с заявлением главы фармкомпании Moderna Стефана Банселя, который сказал, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая Moderna, может быть одобрена для применения в США уже в декабре, - о чём сообщил The Wall Street Journal.

В понедельник, 19 октября, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил приверженность стран ОПЕК+ достижению полного соответствия и восполнению любых пробелов в планах компенсации недосокращённых ранее объемов производства нефти. Также комитет рекомендовал всем странам, участвующим в соглашении, активизировать свои усилия по сдаче "долгов" для скорейшей балансировки рынка и "предотвращения неоправданной задержки в этом процессе".

Несмотря на информацию в СМИ в преддверии заседания о том, что якобы Саудовская Аравия может выступить за отказ стран ОПЕК от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года, такая опция комитетом не обсуждалась. Это было интерпретировано трейдерами как сигнал того, что нефтедобывающие страны устраивает текущий уровень цен на нефть, - заявил Dow Jones.

"На фоне восстановления добычи в Ливии сдерживание предложения ОПЕК в целом, скорее всего, останется головной болью организации в ближайшие месяцы", - считают аналитики JBC Energy.

"К следующему заседанию JMMC, которое запланировано на середину ноября, может возникнуть необходимость принятия трудных решений", - цитирует слова экспертов MarketWatch.

Ранее мы сообщали, что мировые цены на нефть падают по причине опасений второй волны коронавируса.

И опасения второй волны не беспочвенны, ведь сегодня число зараженных Covid-19 на Земле перевалило за 40 миллионов человек.