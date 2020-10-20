В польском городе Краков один из отделов сети фитнес-центров Atlantic Sports Fitness решил открыть религиозный кружок "Церковь здорового тела", чтобы продолжить работу во время карантина.

Об этом руководство фитнес-клуба сообщило в Facebook 17 октября.

В клубе заявили, что "преподобные" тренеры из "совета старейшин" клуба приглашают всех желающих на религиозные собрания. За отдельную плату можно "протестировать спортивные тренажеры" из магазина клуба.

Отметим, что в Польше сейчас разрешена работа религиозных заведений, но запрещена работа фитнес-клубов.

"Вчера, когда мы узнали о планах правительства, никто из нас не хотел в это верить. В конце концов, если кто-то не хочет идти в клуб, ему и не нужно! Почему же тогда закрываются места, где люди заботятся о своем здоровье и состоянии и соблюдаются все санитарные правила? Мы боремся не только за здоровье! Мы сейчас боремся за выживание!" – объяснили свое решение в администрации.

Напомним, что за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом - это антирекорд.

А в Варшаве из-за коронавируса уже отменили массовые гуляния на Новый год.