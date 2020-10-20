Бывшего главу Государственной налоговой службы Украины подозревают в злоупотреблении властью и служебным положенией с целью получения выгоды. В результате от его действий госбюджет недополучил 2 миллиарда гривен. Заместитель генерального прокурора Украины сегодня сообщил экс-чиновнику о подозрении. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"Досудебным расследованием установлено, что бывший председатель Государственной налоговой службы Украины незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины было доначислено рентной платы за пользование недрами одном из крупнейших металлургических комбинатов страны", - говорится в осообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

В Офисе генпрокурора не сообщают имени экс-главы ГНС, которому сообщено о подозрении.

Ранее "Страна" писала о том, что у экс-главы налоговой службы Украины Сергея Верланова провели обыски.

Также мы сообщали, что экс-глава Госналоговой Верланов сразу после обысков у него дома решил обжаловать свое увольнение в суде.