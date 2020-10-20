Бывший заместитель министра обороны подозревается в бездействии, которое повлекло за собой закупку ведомством 11 тысяч некачественных бронежилетов на 42 миллиона гривен.

Об этом во вторник, 20 октября, информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Установлено, что работники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины с апреля по июнь 2019г осуществили закупку и прием индивидуального обмундирования – 11тыс. бронежилетов, которые по своим свойствам не способны защитить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием. Бывший чиновник, зная указанные обстоятельства, не принял мер по неприятию такой продукции, в результате чего государству нанесено 42 млн грн убытков", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Офиса генпрокурора, по данному делу уже сообщено о подозрении восьми лицам, шесть из них в момент совершения преступления занимали руководящие должности в Минобороны.

Согласно сообщению, сейчас в уголовном производстве сообщено о подозрении восьми лицам, шесть из которых в момент совершения преступления находились на руководящих должностях в Министерстве обороны Украины.

"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в Киеве", - добавили в Офисе генпрокурора.

При этом в ведомстве не сообщили имени бывших чиновников Минобороны, которым сообщили о подозрении.

Напомним, в ноябре прошлого года следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении пятерым должностным лицам Минобороны, в том числе, руководителю Главного управления развития и сопровождения матобеспечения ВСУ генералу Дмитрию Марченко. Следствие считает, что он сговорился с еще четырьмя сотрудниками управления и с апреля по июнь 2019 года не выполнял некоторые свои обязанности. Это, по версии ГБР, привело к закупке 111 тысяч некачественных бронежилетов "Корсар М3с-1-4" на общую сумму около 100 млн грн.

Ранее мы писали, что ГБР сообщило о подозрении технологу компании-поставщика некачественных бронежилетов для Вооруженных сил Украины.