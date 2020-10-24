Астрологи считают, что некоторые знаки Зодиака более расположены к тому, чтобы поддерживать в доме порядок и уют, других же не так волнуют бытовые хлопоты.

Собрали гороскоп самых хозяйственных представителей знаков Зодиака. У кого дом блестит чистотой, а на кухне ждет свежий пирог?

5. Телец

Тельцы любят порядок, вкусную еду, ощущение тепла и уюта в доме. Это радушные хозяева, которые обожают чистоту. Тельцы неравнодушны к техническим новинкам и с удовольствием пользуются роботами-пылесосами, пароочистителями и другими приспособлениями. Вот только нередко они любят хранить и копить вещи, от которых потом не так просто избавиться, ведь они могут пригодиться либо же связаны с приятными воспоминаниями.

Тельцы обожают технические новинки. Фото: depositphotos.

4. Рак

Для Раков домашний очаг - не пустые слова. Часто представители этого знака домоседы, которые обожают делать место, в котором они живут, уютнее. Домашние хлопоты не в тягость, а, наоборот, нередко успокаивают Раков, поскольку для них это своего рода медитация. Это чрезвычайно экономные и рациональные люди, которые любят, чтобы каждой вещи в доме был свое место, а каждой копейке кошельке - счет.

Раки часто бывают домоседами. Фото: lavkababuin.com

3. Козерог

У Козерогов обычно все под контролем: и на работе, и дома. Часто они прекрасно готовят, с удовольствием принимают гостей. Нередко это педантичные люди, которым не нужно заставлять себя содержать дом в порядке. Порядок - их вторая натура. В беспорядке им неуютно. Они удивляют окружающих тем, что способны делать множество дел одновременно, держать все в голове и виртуозно делегировать полномочия при необходимости.

Козероги могут делегировать полномочия. Фото: cemicvet.mediasole.ru

2. Лев

Для Львов репутация хорошей хозяйки или хозяина часто дело чести. Они обожают делать место, где живут образцом стиля и уюта. Львы могут превратить в приятное и атмосферное место даже небольшую скромную квартиру. Они любят удивлять кулинарными изысками, постоянно ищут новые рецепты и способы подачи блюд. Красота во всем - важная составляющая жизни Львов, а похвала за старания - лучшая награда.

Львы делают уютным место, где живут. Фото: roomble.com/

1. Дева

Девы физически себя плохо ощущают среди хаоса и беспорядка. В такой атмосфере у них опускаются руки, поэтому они стараются все время поддерживать уют и чистоту. При этом иногда их попытки все упорядочить и победить хаос доходят до фанатизма. Единственное, что может выбить Дев из колеи и отвлечет от бытовых дел - болезнь, приступ хандры или депрессии.

Девы - фанаты чистоты. Фото: design-homes.ru