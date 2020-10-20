В Белой Церкви сотрудницу суда подозревают в торговле наркотиками. Против нее открыто уголовное производство по факту приобретения, хранения и незаконного сбыта особо опасного наркотического средства (ч.2 ст.307 УК Украины), сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

По данным следствия, в минувшем августе предприимчивая женщина приобрела почти 13 граммов каннабиса. После этого она воспользовалась доступом к месту содержания обвиняемых и продала наркотик одному из подсудимых путем прямой передачи из рук в руки.

Сейчас фигурантке производства сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемой грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ сообщила о блокировке в Одессе "боевых наркотиков ИГИЛ" на 30 миллионов долларов.

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