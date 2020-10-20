В Ужгороде уволили с занимаемой должности бывшего начальника городского отдела полиции Виталия Мацолу. Причиной увольнения стало вождение в нетрезвом виде.

Об это сообщил украинский журналист Виталий Глагола в своём Telegram-канале.

Сообщается, что в ночь с 25 на 26 сентября 2020 года сотрудники патрульной полиции за нарушения правил дорожного движения остановили водителя автомобиля BMW X5. Им оказался экс-руководитель полиции Ужгорода Виталий Мацола.

Журналист отметил, что свидетели, которые присутствовали в ночь инцидента заявили, что Мацола находился в состоянии алкогольного опьянения. Но от проведения освидетельствования отказался.

После чего на бывшего начальника полиции был составлен протокол, а по окончанию служебного расследования Виталия Мацолу уволили из правоохранительных органов.

Ранее мы рассказывали, что кортеж Виталия Кличко гоняет со скоростью 110 км/час по Киеву, пренебрегая правилами дорожного движения.

Также сообщалось, что в центре Киева пьяный водитель влетел в летнюю площадку кафе, где в это время находились посетители.