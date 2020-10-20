Технологический гигант Apple намерен перенести производство новых iPhone из Китая.

Об этом сообщает издание Gadgets 360 со ссылкой на данные бразильского регулятора.

Информация о производственных линиях, на которых будут собираться смартфоны нового поколения, появилась в отчете бразильского регулятора Anatel. Из него следует, что Apple намерена рассредоточить производство на заводах в трех странах — Китае, Бразилии и Индии.

Специалисты полагают, что таким образом американская компания нашла способ удешевить продукт и приблизить точки производства девайсов к основным рынкам сбыта.

Производством iPhone, как и раньше, будет заниматься компания Foxconn. Apple будет собирать на заводах Бразилии и Индии как минимум одну модель серии — iPhone 12 Pro. Также издание ссылается на ранний отчет English daily Business Standard, в котором говорилось, что к 2021 году iPhone 12 будут производить на заводе Wistron в Индии.

Отметим, что летом Apple уже начала выпускать в Индии смартфоны iPhone 11. Ранее компания перенесла в регион производство iPhone 6s, 7, Xr и оригинального iPhone SE.

Ранее "Страна" публиковала фото нового смартфона Apple iPhone 12.

Также мы писали о том, что Apple проведет третью осеннюю презентацию в ноябре.