В Новой Зеландии в изоляции оказалась большая группа моряков из Украины и России. У 11 человек выявлен коронавирус, несмотря на то, что они предоставили сделанные заранее тесты с отрицательным результатом. Инцидент произошел в городе Крайстчерч. Моряков разместили в гостинице Sudima. Об этом сообщает портал ODT со ссылкой на министерство здравоохранения Новой Зеландии.

Уточняется, что группа состоит из 440 человек. Люди прилетели в Новую Зелендию двумя авиарейсами из Москвы и транзитом через Сингапур.

Результатов тестов ожидают еще 14 моряков. Все группа находится на карантине.

"Принимаются все соответствующие меры в области здравоохранения. На объектах придерживаются строгих процессов профилактики и контроля, чтобы минимизировать риск для населения и персонала", – заявили в министерстве.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" просит не останавливать железнодорожное сообщение во время карантина.

Также мы сообщали, что министр здравоохранения Степанов сказал, когда по всей Украине введут тотальный карантин.