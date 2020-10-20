В Краматорске родители виноваты в смерти ребенка. Фото: vostokmedia

В Донецкой области, где недавно задержали наркодельца, осудят семейную пару из-за смерти двухлетнего мальчика. Происшествие произошло в городе Краматорск. Родители обвиняются в невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, что в итоге привело к его гибели. 

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Так, накануне было завершено расследование в рамках криминального производства по ст. 166 Уголовного кодекса Украины относительно родителей, действия которых привели к смерти ребенка от голода.

Сообщается, что в марте 2019 года в одну из больниц Краматорска был госпитализирован двухлетний мальчик. При диагностике которого обнаружили белково-энергетическую недостаточность (по сути недоедании - Ред.) третьей степени, а также задержку психомоторного и языкового развития. Несмотря на требования врачей и социальных служб, родители не смогли предоставить должный уход для ребенка, что привело к его гибели. 

Прокуратура передала обвинительный акт в суд. Родителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.

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