В Донецкой области, где недавно задержали наркодельца, осудят семейную пару из-за смерти двухлетнего мальчика. Происшествие произошло в городе Краматорск. Родители обвиняются в невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, что в итоге привело к его гибели.



Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



Так, накануне было завершено расследование в рамках криминального производства по ст. 166 Уголовного кодекса Украины относительно родителей, действия которых привели к смерти ребенка от голода.



Сообщается, что в марте 2019 года в одну из больниц Краматорска был госпитализирован двухлетний мальчик. При диагностике которого обнаружили белково-энергетическую недостаточность (по сути недоедании - Ред.) третьей степени, а также задержку психомоторного и языкового развития. Несмотря на требования врачей и социальных служб, родители не смогли предоставить должный уход для ребенка, что привело к его гибели.

Прокуратура передала обвинительный акт в суд. Родителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.



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