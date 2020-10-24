Казанская икона Божией матери
Казанская икона Божией матери

4 октября 2020 года отмечается православный праздник - Казанской иконы Божией матери. Между собой воцерковленные люди сокращенно называют день Казанской.

"Страна" рассказывает о сути праздника, по какому случаю он учрежден, что можно и нельзя делать, как принято почитать. Специально для своих читателей мы публикуем красивые поздравления в открытках и анимации. 

Казанская икона Божьей матери - история праздника

Считается, что именно эта икона сопровождает верующего человека со дня его рождения и до самой смерти. Этим образком благословляли роженицу, также ее дарили будущим супругам на венчание. Младенца Казанская икона Богоматери охраняла от болезней, помогала расти здоровым. А молодых во время венчания желала счастливой и долгой семейной жизни. 

В православии есть летняя Казанская - ежегодно 21 июля таким образом чтится чудесное событие - явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. А также осенняя Казанская - 4 ноября - в память о событии, случившемся на Руси. 

4 ноября 1612 года войска народного ополчения, собранного Кузьмой Мининым и Димитрием Пожарским, отогнали польских захватчиков из Москвы. Впереди своего войска они несли именно Казанскую икону Божьей матери.

В России по этому случаю отмечается День народного единства, это государственный праздник и общенациональный выходной. В Украине же праздник остается православным и тоже почитаемым.

Что можно и нельзя делать на Казанскую, приметы

4 октября верующие ходят в храмы и молятся перед святым ликом. У Казанской иконы Богородицы принято просить о мире в семье и Родине. После церковной службы наши предки вместе с иконой совершали крестный ход по своей деревне, просили уберечь населенный пункт от разного рода бед: пожаров, засухи, потопов. 

Сегодняшний день не грустный, а торжественно-праздничный. В этот день женщины накрывали стол для мужчин и принимали гостей. Еще было принято играть свадьбы - те, кто по разным причинам не успели следить это на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

Сегодня не рекомендовано работать по дому, шить, вязать, ругаться и злоупотреблять алкоголем. Приветствуется подача милостыни и утреннее чтение молитвы. Ее мы публикуем ниже. 

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Считается, если на осеннюю Казанскую нет дождя, то это плохая примета. Ясная погода сегодня означает, что уже скоро грядет сильный мороз. А туман утром интерпретировался нашими предками как то, что оттепель в будущем году наступит рано. 

Поздравления в открытках с Казанской 4 октября 2020

Для наших читателей мы публикуем самые красивые гифки и открытки с праздником Казанской иконы Божьей матери. Их можно публиковать в своих социальных сетях или же отправлять близким по смс. 

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