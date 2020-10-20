Госдеп США расширил санкции относительно "Северного потока-2" для препятствования окончанию строительства российского газопровода. Новая порция ограничений нацелена на компании, которые будут предоставлять услуги или финансирование для судов, работающих на строительстве "Северного потока-2", пишет The Wall Street Journal.

Уточняются, что ограничительные меры будут применяться и к компаниям, которые будут предоставлять услуги или финансирование "для модернизации или установки оборудования" на суда, которые могут быть заняты в проекте.

Таким образом, Госдеп расширил список структур, которым грозят санкции, но это не значит, что они уже были применены против кого-либо.

Санкции, введенные в конце прошлого года, касались судов-трубоукладчиков для "Северного потока-2" и остановили строительство трубопровода стоимостью 10,5 млрд долларов, который предназначен для транспортировки российского газа в Германию по дну Балтийского моря.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным главы МИД Германии, "Северный поток-2" достроят до конца, но неизвестно когда.

Также мы сообщали, что Зеленский назвал "Северный поток-2" угрозой единству Европы.