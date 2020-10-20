В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом сообщает сайт парламента.

Уточняется, что инициаторами законопроекта стали 16 народных депутатов от партий "Батькивщина", "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Статус документа говорит о том, что он передан на рассмотрение комитета парламента.

В пояснительной записке, принятие проекта постановления обосновывается неудовлетворительной деятельностью министра.

По мнению народных депутатов, за время пребывания Петрашко во главе министерства основные показатели экономики существенно ухудшились, новые рабочие места создавались катастрофически низкими темпами, а уровень безработицы вырос.

Ранее "Страна" писала о том, что министр экономики Петрашко раскритиковал ProZorro, назвав систему странной. Также мы сообщали, как министр вышел принимать присягу к креслу президента.