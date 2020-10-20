Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал политику французского лидера Эммануэля Макрона за продвижение идеи "просвещенного ислама", которая в действительности, по мнению Эрдогана, ставит целью создание антиисламской системы.

Об этом сообщает РИА "Новости".

В своём выступлении президент Турции заявил, что считает настоящей целью Макрона рассчитаться с мусульманами. Также по его мнению, Макрон хочет создать антиисламскую систему.

"Они хотят создать антиисламскую систему, при которой религиозные ритуалы можно проводить только дома, при которой запрещаются использование религиозных символов. Название такой системы не демократия, а тоталитаризм", – уточнил Тайип Эрдоган.

Президент Турции никак не указал о связи своего выступления с резонансным преступлением, которое произошло недавно во Франции. Напомним, что под Парижем французского учителя обозвал "псом Макрона" и обезглавил 18-летний чеченский эмигрант за то, что тот показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Фотографии отрубленной головы убийца опубликовал в своих соцсетях. "Страна" разбиралась, как и почему произошло преступление и каковы будут его последствия.

Также мы рассказывали, что лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала военными методами противостоять исламистам, которые устраивают "казни без суда и следствия". А по поводу радикального ислама, Ле Пен уверена, что французское общество должно вести с ним войну.