Американское издание The New Yorker накануне грядущих президентских выборов отстранило журналиста Джеффри Тубина за мастурбацию в видеочате Zoom. Сам репортер думал, что отключил камеру и никто не видит его действий.

Об этом пишет издание Vice во вторник, 20 октября.

Так, инцидент произошел во время группового звонка в видеочате Zoom. Журналисты и ведущие радио моделировали выборы. Как сообщается, вскоре они отлучились на перерыв, а по возвращении заметили, что Тубин мастурбирует. Журналист опустил камеру во время процесса и думал, что она не включена. После он отключился и сразу же вернулся в видеочат с видом как ни в чем не бывало.

По данным издания, минимум два участника видеозвонка подтвердили, что лично видели гениталии Тубина. После этого главный редактор The New Yorker Дэвид Ремник отстранил Тубина на время внутреннего расследования. Соответствующее уведомление было разослано на почту каждому журналисту издания.

Сам Тубин признал, что совершил ошибку. "Я приношу свои извинения жене, семье, друзьям и коллегам. Я думал, что меня не видно в Zoom. Я думал, что отключил видео", - сказал он.

На телеканале CNN, где Тубин числится в качестве юридического аналитика, тоже выпустили заявление об инциденте. Представители компании отметили, что сотрудник попросил у них взять перерыв в работе, чтобы разобраться с личной проблемой.

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