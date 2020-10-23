Предлагаем гороскоп на пятницу, 23 октября, для всех знаков Зодиака. Это 8-й лунный день в знаке Зодиака Козерог, когда могут происходить неожиданные происшествия. Сегодня лучше подстроиться под новые обстоятельства и извлечь из них максимальную выгоду.

Овен (21.03 - 20.04)

В пятницу Овнам рекомендуется проявлять активность на работе, чтобы добиться финансового успеха. Однако днем и вечером лучше ограничить себя от больших компаний и шумных увеселительных мероприятий.

Телец (21.04 - 20.05)

Для Тельцов пришло время прощения и терпения, когда нужно стараться быть снисходительнее к любимым людям. День подходит для отдыха в большой компании, а не для ссор и попыток доказать свою правоту.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня Близнецам важно заменить привычные эмоции непонимания - злость и агрессию - на иронию и самокритику. Вам поможет открытость всему новому и желание перемен. Принимайте как должное все, что сегодня случится. Оставайтесь при этом гибкими и доброжелательными к людям.

Рак (22.06 - 22.07)

Раков может сегодня бросать из крайности в крайность. Ваше состояние можно объяснить изменением прежних метапрограмм, когда все старые мысли и увлечения могут показаться вам незначительными.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня Львам нужно быть аккуратными с занятиями, которые так или иначе связаны с огнем: отмените эксперименты дома на кухне или пикник на природе. Также будьте осторожными с электроприборами - "огненный" день чреват ожогами.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы смогут легко пройти через предстоящие изменения, если будут открыты всему новому и с радостью воспримут перемены в своей жизни. Все, что к вам придет сегодня, принимайте как урок, который нужно усвоить.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы скоро столкнутся с позитивными изменениями на работе или в бизнесе, если не будут стремиться самостоятельно решать все глобальные вопросы. С проблемами поменьше получится расправиться окончательно, если проанализировать текущую ситуацию. Все плохое, что накопилось в душе, мысленно сожгите.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня Скорпионы могут ощутить недомогание, которое станет отправным сигналом, чтобы вы занялись своим здоровьем. Звезды предостерегают вас: болезнь может привести к фатальным последствиям. Не откладывайте визит к врачу.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В эти лунные сутки Стрельцы могут получить возможность преобразиться как внешне, так и духовно. Сегодняшний день является своеобразным горнилом, пройдя через которое вы сможете качественно трансформироваться в новое состояние.

Козерог (22.12 - 20.01)

Для Козерогов сегодняшний день подарит второй шанс, когда вы сможете попробовать реализовать проект, который совсем недавно потерпел фиаско. Попытайтесь воплотить в жизнь прежние задумки не старыми методами, а новыми.

Водолей (21.01 - 20.02)

Все дела и задачи Водолеев, продуманные и выполненные до сегодняшнего дня, перейдут в новое состояние. Будьте осторожны - эти лунные сутки могут вызвать эмоциональную нестабильность и беспричинные перепады настроения.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня Рыбы могут с удивлением для себя принимать нестереотипные решения. Звезды советуют вам смело приступить к смене имиджа и стрижке волос. Эта процедура как минимум повысит настроение.