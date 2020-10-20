В Тегеране завершился второй раунд переговоров между Украиной и Ираном по катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины". Иран заверил о наличии политической воли для восстановления истины катастрофы.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в соцсети Facebook.

Второй раунд переговоров длился два дня.

"Мы получили заверения от иранской стороны о наличии политической воли можно скорее восстановить истину и справедливость в этом вопросе. И это именно то, чего ожидает не только Украина, но и другие пострадавшие в результате этой катастрофы государства, а самое главное их родственники", - сообщил Енин.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ был сбит 8 января этого года двумя иранскими ракетами во время вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто из них не выжил. Иран утверждает, что самолет был поражен ракетами из-за человеческой ошибки.

В мае МИД Украины пригрозило Ирану Международным судом ООН по делу о сбитом самолете МАУ.