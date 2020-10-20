В Германии, где на днях ужесточили карантин, полиция задержала 71-летнего мужчину, который применял перцовый баллончик к другим людям. Случай произошел в городе Аахен. По его мнению, они не соблюдали безопасную дистанцию по отношению к нему.



Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.



Так, пожилой мужчина, прогуливаясь в парке, оценил, что люди подошли к нему слишком близко, и применил перцовый баллончик против пары бегунов и велосипедистов. Первых пока не нашли, а вторые, пара возрастом около 50 лет, смогли самостоятельно слезть с велосипеда, не травмировав никого рядом, и вызвали полицию.



Сам же дедушка сообщил патрульным, которые явились на место происшествия, что у него просто не было иного шанса уберечь себя и заставить людей соблюдать допустимую для общей безопасности дистанцию.



"Против мужчины открыто дело по факту нанесения физических повреждений и препятствия дорожному движению. Полицейские пока ищут двух других свидетелей - бегунов, которые тоже пострадали от баллончика, чтобы услышать их версию событий", - говорится в материале.



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