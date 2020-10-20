Медики обнаружили в организме человека четвертую пару крупных слюнных желез - органа, о существовании которого ранее никто не подозревал. Ученые назвали эти железы tubarial (трубными). Они находятся почти в геометрическом центре черепа, ближе к его основанию. Вероятно, из-за такого расположения железы до сих пор оставались незамеченными. Любопытно, что это первое подобное открытие за последние 300 лет пишет Radiotherapy and Oncology.

Уточняется, что открытие было сделано при изучении врачами влияния лучевой терапии на пациентов с раком шеи и горла, а также простаты и уретры.

Фото: thegreenjournal.com

Исследователи для обнаружения и визуализации опухоли в организме взяли меченую радиоактивными изотопами глюкозу. Специалисты обнаружили, что глюкозу поглощали не только опухоли, но и некие органы, которые и оказались четвертой парой слюнных желез.

Как выяснили медики, четвертая пара слюнных желез отвечает за смазку и защиту носоглотки и зева.

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