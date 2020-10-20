В Беларуси решили наказывать тех, у кого в соцсети Telegram найдут подписку на канал NEXTA. Подобные действия будут расцениваться в республике как распространение экстремистских материалов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Верховного суда сообщает издание "Подъем" в своем Telegram-канале во вторник, 20 октября.

"Репосты, пересылки друг другу - да, это распространение. Если есть в телефоне подписка на канал NEXTA, пересылаете вы друг другу, то да, вы являетесь распространителем экстремистских материалов. Поэтому внимательно относитесь к тому, что репостите", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Центральный суд Минска признал Телеграм-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими материалами. Такое решение принято в связи с содержанием видеороликов, призывов и публикаций как от имени самой редакции канала, так и подписчиков с признаками экстремистской деятельности. Речь идет об организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков.

Ранее мы рассказывали, что в середине августа на основателя Nexta и Nexta-Live завели уголовное дело. Ему инкриминируют организацию массовых беспорядков. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

"Страна" подробно разбиралась в работе этого канала и рассказывали, кто за ним стоит.