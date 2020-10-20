Президент Беларуси Александр Лукашенко, заявил, что протесты в стране повлияли на мнение граждан страны, а минчане так и вовсе прозрели, поскольку у белорусов была возможность сравнить мирный и протестный Минск. Об этом сообщает "БелТА".

"Наши люди вдруг прозрели. Особенно минчане вдруг прозрели. Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной. Они поняли, что они могут потерять. Минчане говорят в средствах массовой информации: не уснуть по вечерам, по ночам, детей не вывести на улицу - опасаются, и так далее. То есть люди увидели, что они могут потерять, и сравнили спокойный Минск и когда Минск бурлит, пусть даже по воскресеньям", - заявил Лукашенко.

Говоря в целом об уличных акциях протеста, которые проходят в Минске, Александр Лукашенко отметил их негативное влияние и предупредил об ответственности за противоправные действия.

"Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект", - добавил Бацька.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минске начались первые задержания студентов, которые вышли на марш против Лукашенко.

Также мы сообщали, что у Лукашенко заявили, что силовики не уйдут с улиц и готовы стрелять в протестующих.