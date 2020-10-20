Глава МИД Греции Никос Дендиас. Фото: facebook.com/nikosdendiaspage

Во вторник, 20 октября, глава МИД Греции Никос Дендиас отправил послание руководству ЕС с просьбой рассмотреть возможную приостановку действия таможенного соглашения Евросоюза с Турцией.

Об этом сообщает греческое агентство ANA. 

Так, Дендиас направил письмо члену Европейской комиссии, ответственному за вопросы соседства и расширения Оливеру Вархейму, объяснив своё решением тем, что со стороны Турции нарушались аспекты соглашения.

За последнее время ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе

"Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своими исключительными экономическими зонами. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, что Греция начала строить стену на границе с Турцией.

Ранее "Страна" сообщала, что Турция продолжает разведку газа в спорных с Грецией водах.

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