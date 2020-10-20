Нардеп Гео Лерос, которого в начале сентября исключили из фракции "Слуги народа", во вторник, 20 октября, подошел к президенту Владимиру Зеленскому перед его выступлением с посланием к Раде и высказал ему все, что о нем думает.

Об этом со ссылкой на Лероса пишут "Украинские новости".

"Я сказал все, что думаю о нем, рассказал все, что я считаю относительно него. Он мне ничего не ответил, что-то невнятно и непонятно", - сказал Лерос.

По словам нардепа, это был его первый разговор с Владимиром Зеленским после того, как его уволили с должности советника президента.

Также депутат сообщил, что он оставил документы по созданию временной следственной комиссии по расследованию возможного срыва должностными лицами операции по задержанию "вагнеровцев".

Напомним, в марте Владимир Зеленский уволил Гео Лероса с должности своего советника, после того как нардеп раскритиковал создание Консультативного совета по Донбассу. После этого он продолжил критиковать работу Офиса президента, а весной опубликовал пленки, на которых человек, похожий на брата главы ОП Дениса Ермака, проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже, уже осенью, он продолжил публиковать пленки, которые касались работы власти.

Также мы писали, что 1 сентября Гео Лерос заявил, что президент Владимир Зеленский нарушил свои обещания, а глава Офиса президента залоупотребляет властью и работает на российские спецслужбы. После этого он был исключен из президентской фракции.

Кроме того, тогда же стало известно, что на нардепа Гео Лероса завели уголовное дело о неуплате налогов. Помимо этого, известно еще об одном производстве в отношении депутата - оно касается незаконной надстройки над его квартирой.

А 2 сентября Гео Лерос написал на Зеленского заявление в полицию. До этого президент назвал нардепа взяточником во время общения с прессой. Лерос заявил, что Зеленский должен рассказать следователям, где и когда Лерос брал взятку.