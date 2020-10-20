Решением суда Центрального района Минска телеграм-канал Nexta Live и логотип Nexta признаны экстремистскими материалами, сообщает информагентство "БелТА".

Уточняется, что такое решение принято в связи с содержанием информационной продукции (видеороликов, призывов и публикаций как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности. Речь идет об организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков.

Теперь Министерству информации Беларуси необходимо включить информационный канал интернет-мессенджера Telegram - Nexta Live и логотип Nexta в республиканский список экстремистских материалов, а также принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Как стало известно, после признания судом канала и его логотипа экстремистскими материалами канал Nexta объявил о запуске конкурса на ребрендинг.

Напомним, что телеграм-канал Nexta Live стал главным поставщиком новостей с улиц охваченного протестами Минска и других городов Беларуси, а также координатором протестов.

В середине августа на основателя Nexta и Nexta-Live завели уголовное дело. Ему инкриминируют организацию массовых беспорядков. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.