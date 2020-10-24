Этой ночью, в 4:00, города Украины переходят на зимнее время. Обычно все это делают в субботу, то есть сегодня, перед сном.

Украинцам нужно будет перевести свои часы на один час назад. Мобильные телефоны подстроятся и изменят время самостоятельно.

После перехода на зимний режим время в Крыму, "ДНР" и "ЛНР" будет отличаться от остального украинского. Там живут по московскому времени. Россия часы не переводит, поэтому во временно оккупированных городах будет на один час больше, чем в Киеве. Дополнительно для читателей мы публикуем ответы на самые популярные вопросы, связанные с переводом часов в Украине 2020.

Обычно подобное мероприятие негативно сказывается на организме человека. Чтобы минимизировать риски, рекомендовано правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем, спать не менее 7-8 часов в сутки.

В первое время будет сложнее просыпаться. Но, несмотря на это, не пейте много кофе. А уже тем более не покупайте энергетики, которые плохо влияют на общее состояние и отражаются на работе сердца. В отдельном материале мы рассказываем подробно, как подготовить свой организм к переводу часов на зимнее время.

В парламенте накануне предлагали вовсе отменить перевод часов. Однако данное решение в Раде еще не принято.

Напоминаем: в воскресенье, 25 октября, в Украине проходят выборы. Участки откроют свои двери в 8:00 уже по новому зимнему времени.

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