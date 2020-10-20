Европейская комиссия (ЕК) во вторник, 20 октября, начала процедуру о нарушении законодательства Европейского Союза в отношении Мальты и Кипра. Это связано с программами стран по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции, или так называемых "золотых паспортов".

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

"Комиссия считает, что предоставление гражданства - в данном случае гражданства союза - этими государствами в обмен на оплату или предопределенные инвестиции без того, что лица, получающие гражданство, имеют реальную связь с соответствующими государствами-членами ЕС, несовместимо с принципом лояльного сотрудничества, закрепленным в статье 4, параграфе 3 договора о Европейском союзе", - отмечается в сообщении ЕК.

По мнению Еврокомиссии подобная практика может подорвать целостность статуса гражданина ЕС, предусмотренного статьей 20 договора о функционировании Европейского союза. Также Еврокомиссия сообщает, что и в целом для ЕС программы "золотых паспортов" имеют последствия.

Правительствам Кипра и Мальты направили письма с официальным уведомлением о нарушении законодательства ЕС. Для ответа им предоставлено два месяца. в Брюсселе их ответы могут счесть неудовлетворительными, в таком случае ЕК направит им так называемое "аргументированное мнение" по данному вопросу. Это и станет следующим этапом процедуры.

Когда одно из государств-членов предоставляет кому-то гражданство, то соответствующее лицо автоматически становится гражданином ЕС и пользуется всеми правами, связанными с этим статусом, такими как право свободного перемещения, пребывания и работы на территории всего союза или право голосования на выборах в Европейский парламент. Всё это, по оценке Брюсселя, наносит вред самому существу европейского гражданства, - объясняют в Брюсселе.

Ранее мы рассказывали, что власти Кипра решили ликвидировать программу получения гражданства страны через инвестиции в экономику. В этом году в СМИ появилась информация о том, что с 2017 по 2019 год власти входящего в ЕС Кипра выдали "золотые паспорта" почти 1 400 богатым иностранцам, согласившихся в обмен на это инвестировать в экономику страны.

Также "Страна" писала о том, как работает черный рынок "корочек" в странах ЕС и выясняла, кто и за сколько продает паспорта украинцам.