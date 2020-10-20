За выдачу третьим лицам журналистских удостоверений может наступить уголовная ответственность.

Об этом говорится в сообщении на сайте НСЖУ.

"Национальный союз журналистов Украины призывает руководителей СМИ быть ответственными и воздержаться от выдачи редакционных удостоверений посторонним лицам. В НСЖУ убеждены, что политические штабы не должны делать "журналистами" своих помощников, наблюдателей или охранников. Попытки использования посторонними лицами журналистских удостоверений фиксируются в день голосования во время каждой избирательной кампании в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоупотребление правами работников СМИ на доступ к избирательным участкам дискредитирует работу реальных журналистов и может расцениваться как преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

"Ни избиратели, ни члены избирательных комиссий не должны остерегаться журналистов, видеть в них наблюдателей от кандидатов или "титушок", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

По его словам, если посторонняя публика начнет использовать журналистское удостоверение, то страдать от ограничений в доступе к информации прежде всего начнут реальные журналисты и их аудитория.

В случае совершения уголовного преступления, если будет доказан факт, что именно с помощью журналистского удостоверения появилась возможность его совершения, то лицо, выдавшее такое удостоверение, может быть признано соучастником преступления по ч.5 ст.27 Уголовного кодекса Украины.

Считается, что редактор облегчил достижения преступного результата, потому что намеренно выдал журналистское удостоверение постороннему лицу, чем обеспечил возможность доступа на место совершения преступления. Ответственность за преступления против избирательных прав, совершенные по предварительному сговору группой лиц предусмотрена Уголовным кодексом - статьи 157-158 УК Украины. Наказание предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на время.

В Национальном союзе журналистов отмечают, что законодательство позволяет работникам СМИ находиться на избирательных участках и во время голосования, и при подсчете голосов. И это право предусмотрено для оперативного общественного контроля над честностью избирательного процесса, для информирования широкой аудитории СМИ.

Напомним, по данным ЦИК, на местные выборы в Украине аккредитованы более 200 наблюдателей, включая иностранцев.

Еще мы писали, что по статистике НСЖУ, с начала года в Украине уже 56 раз нападали на журналистов.