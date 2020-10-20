Во вторник, 20 октября, представители Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов подписали соглашение о безвизовом режиме, а также авиационном сообщении и защите инвестиций и сотрудничестве в сфере науки и технологий.

Об этом сообщает агентство ТАСС во вторник, 20 октября.

Так, стороны подписали документы в аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива в присутствии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, главы Минфина США Стивена Мнучина и государственного министра финансов ОАЭ Обeйда бен Хумейда ат-Тайера.



Напомним, ранее мы писали, что Израиль, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты готовятся подписать соглашение о нормализации отношений. Кроме этого стороны ожидают получить бонус в виде создания трехстороннего альянса с США.

После чего президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и Королевство Бахрейн согласились подписать мирное соглашение. Это уже вторая страна, которая за последний месяц заключает мир с Иерусалимом.

Также сообщали, что 31 августа, накануне подписания мирного соглашения, впервые в истории израильская авиакомпания "El-Al" выполнила коммерческий рейс из аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве в столицу ОАЭ Абу-Даби.