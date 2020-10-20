Украина намерена построить две военно-морские базы на Черном море. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде, передает Укринформ.

"Мы начинаем строить две государственные военно-морские базы для защиты черноморского региона", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что в Украине продолжается модернизация военных судов, в том числе корабля ВМС "Гетман Сагайдачный", ведется подготовка десантных катеров. Также Зеленский анонсировал создание в Украине войска, "которое сможет защитить Украину на суше, на воде, в воздухе и киберпространстве".

"Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, на нашу территориальную целостность или забрать у Украины часть территории без единого выстрела", - сказал глава государства.

Также Зеленский добавил, что Украина совместно с Турцией будет производить корветы, военные дроны и развивать системы ПВО.

"Также мы начали изготовление новейших образцов вооружения, испытываем реактивную систему "Ольха М" и системы реактивных снарядов "Тайфун", - заявил президент.

В свою очередь в Кремле считают необходимым уточнить смысл заявления президента Украины о строительстве двух военно-морских баз, поскольку это может иметь негативные последствия. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"С учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует", - заявил Песков.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский пообещал через две недели представить итоги полного аудита Украины.

Также мы публиковали полный текст выступления Зеленского в Раде на русском языке.