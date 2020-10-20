В Дании 49-летний инженер Петер Мадсен, который отбывает пожизненный срок за убийство журналистки на борту построенной им подводной лодки, во вторник, 20 октября, попытался сбежать из тюрьмы. Его задержали.

Об этом сообщает Sky News.

Так, по информации полиции в столичном пригороде Альбертслунд заключенный попытался бежать из тюрьмы. На месте проводилась полицейская операция, которая продолжалась не менее часа.

Мадесена окружили вооруженные правоохранители. Местные СМИ сообщают, что мужчина угрожал тюремным охранникам "предметом, похожим на пистолет", а также утверждал, что у него есть бомба. В итоге его арестовали.

Напомним, 10 августа 2017 года после плавания с Петером Мадсеном на построенной им подлодке Nautilus исчезла шведская журналистка Ким Валль. Она планировала написать статью о Мадсене.

Инженер утверждал, что он высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже он заявил, что женщина погибла после несчастного случая на борту его подлодки. На ее голову, по словам изобретателя, упала крышка люка весом в 70 кг, когда Валль стояла под ней. Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено. В 2018 году Мадсена приговорили к пожизненному заключению.