В Тернополе, который вместе с рядом других городов Украины попал в "красную зону" карантина, ограничили для пассажиров пользование общественным транспортом.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу Тернопольского горсовета.

Из-за отнесения Тернополя к "красной зоне" эпидемической опасности, в городе ограничили посадку пассажиров в общественный транспорт. По словам ведомства, транспорт работает в режиме спецперевозок. А дети, несмотря на ограничения поездок в общественном транспорте, продолжают ходить в школу, но 21 по 26 октября уйдут на каникулы.

Также мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что город функционирует в прежнем режиме, но с соблюдением карантинных норм.

Напомним, что сегодня, 20 октября, во время заседания парламента Украины, Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что хочет ужесточить контроль за соблюдением карантина в транспорте и супермаркетах и сказал, когда введут тотальный карантин по всей стране.

А ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал количество новых больных с коронавирусом украинцев в сутки, которое приведет к введению жёсткого карантина в стране.