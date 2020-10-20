Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) США утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М", поставленных Россией в рамках гуманитарного обмена.

Об этом со ссылкой на представителя агентства сообщает BuzzFeed.

"Пожертвованные ИВЛ, (функциональность которых - Ред.) находилась под вопросом, были утилизированы в соответствии с нормами утилизации опасных отходов, установленными Управлением общих служб США и Агентством по охране окружающей среды", - сказал неназванный сотрудник FEMA.

Кроме того, на решение FEMA повлияла информация о пожарах в российских больницах, где использовались данные аппараты.

Однако, по данным издания, неясно, когда именно была проведена утилизация. Уточняется, что США приняли аппараты 1 апреля в Нью-Йорке. Затем они были распределены по больницам.

Однако, как сообщается, приборы "Авента М" никогда не использовались из-за того, что для их работы требовалось электрическое напряжение, несовместимое с американскими системами.

Ранее мы писали, что в России умирало больше половины пациентов с коронавирусом, которых подключали к ИВЛ.

Также сообщали, что в Нью-Йорке умерли девять из десяти больных с коронавирусом, которых подключали к такому аппарату.