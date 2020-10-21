Не секрет, что многие бизнесмены и состоятельные люди вынуждены из года в год выплачивать чрезмерные комиссии своим банкам. К примеру, клиент, на счету которого в швейцарском банке лежат 5 миллионов долларов, в среднем оставляет этому банку около 1% в виде различных комиссий. Таким образом, в течение года из его кармана "утекают" 50 000 долларов! Еще более печальная ситуация наблюдается, когда дело доходит до банковского кредитования на покупку яхты или элитной недвижимости.

Часть проблемы заключается в том, что лишь некоторые комиссии и проценты из этих затрат являются "прозрачными", в то время как о других вы даже не догадываетесь. Детальная проверка всех комиссий и прочих расходов является непростой задачей даже для людей, прекрасно разбирающихся в финансах, ведь зачастую в банковских распечатках сам черт ногу сломит. К тому же все это требует времени и энергии. Итог предсказуем: вы продолжаете платить, а банк продолжает на вас зарабатывать. И даже если вы обнаружили, где именно вы переплачиваете, далеко не факт, что вам удастся грамотно провести переговоры с банком и убедить его улучшить ваши условия.

Как же сократить эту раздражающую и совершенно излишнюю "утечку" ваших денег?

За решение этой проблемы взялись специалисты израильской компании SmartGen Banking, обладающие обширным опытом работы в международной банковской сфере (более 20 лет на руководящих должностях в банковских структурах Швейцарии и Израиля).

Услуга по снижению банковских комиссий и рефинансированию кредитов на яхты и элитную недвижимость предоставляется владельцам счетов и кредитов в европейских и в израильских банках. Прекрасно зная все тонкости и нюансы банковской деятельности, специалисты SmartGen Banking проводят тщательный профессиональный аудит ваших банковских счетов и предоставляют вам подробный отчет обо всех связанных с ними расходах. Затем они от вашего имени ведут переговоры с банком по поводу улучшений условий ведения счета или кредитования.

Как правило, им удается значительно снизить комиссии – порой на 50% (а это десятки тысяч долларов в год!). Если же ваш нынешний банк не идет на уступки, они смогут предложить вам альтернативу в виде перевода счета в ведущие европейские и израильские банки со значительным улучшением условий или рефинансирования кредита, и при этом помогут пройти процедуру комплаенса.

SmartGen Banking работает по принципу "Оплата - только за успешный результат!". Иными словами, вы платите, только если компании удалось добиться для вас существенной экономии. Одноразовый платеж состоит из определенного процента от суммы, сэкономленной за счет снижения банковских комиссий. При этом следует помнить, что платите вы всего один раз, а значительную экономическую выгоду будете получать из года в год, экономя десятки тысяч долларов.

SmartGen Banking – это "умный банкинг", нацеленный на максимальную оптимизацию ваших взаимоотношений с банковскими структурами. SmartGen Banking поможет вам получать от банка как можно больше, и при этом платить ему как можно меньше!

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу smartgen@smartgenisrael.com или по телефону + 972-9-8904545.