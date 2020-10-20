Исследования показали, что у 70% переболевших коронавирусом людей, через четыре месяца после выздоровления наблюдаются поражения внутренних органов. В исследуемой группе были молодые люди с низкой распространённостью сопутствующих заболеваний.

Об этом сообщает Hindustan Times.

Через четыре месяца после инфицирования после инфицирования у 70% переболевших обнаружены нарушения одного или нескольких внутренних органов. В обследовании участвовали 200 человек со средним возрастом 44 года. Оценку состояния проводили через 105-160 дней после появления их симптомов коронавируса.

Через несколько месяцев после появления первых симптомов коронавируса у участников все еще наблюдались кардиореспираторные (92%) и желудочно-кишечные (73%) поражения, а у 42% людей было десять или более поражений различных органов, - сообщили учёные.

Исследователи утверждают, что были доказательства легкого поражения органов сердца (32%), легких (33%), почек (12%), печени (10%), поджелудочной железы (17%) и селезенки (6%).

"Наблюдалось поражение одного и нескольких органов, которое было значительно связано с риском предшествующей госпитализации из-за Covid-19", - уточнили в сообщении.

Также исследователи отметили, что для того чтобы правильно оценить длительность влияния Covid-19 на организм, необходима дальнейшая оценка внутренних органов выздоровевших от коронавируса людей.

Напомним, что сегодня, 20 октября, число зараженных Covid-19 на Земле перевалило за 40 миллионов человек.

Также "Страна" сообщала, что число смертей в Европе впервые выросло в период с марта по июнь 2020 года, на который приходится первая волна пандемии Covid-19, на 168 тысяч человек.