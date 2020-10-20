В среду, 21 октября, в Украине продолжатся ночные заморозки, в Карпатах столбики термометра могут опуститься до отметки -3 градуса. Днем в стране значительно потеплеет, ожидаются до +15 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 21 октября ночью в Украине температура опустится до +1...+6 градусов, в Карпатах - до 0...-3. На юге будет несколько теплее, +6...+10 градусов. А днем воздух прогреется до +10...+15 градусов.

"Забегая немного вперед, даже скажу, что 22 октября, в четверг вообще потеплеет до +12...+18 градусов, а на юге до +15...+20 градусов", - написала синоптик.

По данным Диденко, осадки 21 октября в Украине маловероятны, только в Черниговской и Сумской областях местами пройдут периодические дожди. Местами ожидаются туманы. Ветер в среду с северо-западного поменяется на юго-западный, он будет умеренным, временами порывистым.

В Киеве 21 октября, по словам Натальи Диденко, осадков не предвидится, ожидается порывистый юго-западный ветер. Ближайшей ночью ожидается +2...+5 градусов, завтра днем ​​около +12 градусов.

"Потеплеет в Киеве 22-23 октября до +17, +18 градусов, будет замечательная красивая погода, а на уик-энд снова температура воздуха снизится и уже всю следующую неделю ожидается холодной. Так что не тратьте теплых двух дней, грейтесь на улице в четверг-пятницу, порадуйтесь этим приветливым комфортным градусам и обязательно сходите в парк или хотя бы просто в соседней сквер - там еще цветут красивый мороз и скромные хризантемки", - написала Диденко.

Напомним, во вторник, 20 октября, воздух в Украине прогреется до +15, на северо-востоке местами пройдут дожди.

Также мы писали о том, что в субботу, 17 октября, в Киеве из-за мощного ливня случился потоп.