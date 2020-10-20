В итальянской области Ломбардия (входят Милан и Бергамо, где весной была мощнейшая вспышка коронавируса - Ред.), где эпидемиологическая обстановка ухудшилась до весенних показателей, вводится комендантский час.

Как пишет издание ANSA, ограничения начнут действовать в четверг 22 октября с 23:00 до 05:00 местного времени и продлятся до 13 ноября.

"Это адекватная и важная инициатива, которая не повлечет серьезных экономических последствий", - прокомментировал решение глава регионального правительства Аттилио Фонтана.

Отмечается, что министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца накануне дал согласие на введение таких ограничений.

В Ломбардии, на территории которой расположен один из крупных городов Италии Милан, накануне было выявлено наибольшее количество заражений коронавирусом COVID-19 - 1687.

Напомним, 16 октября впервые с начала эпидемии коронавируса в Италии было зафиксировано более 10 тыс. новых пациентов за сутки.

Также мы писали, что комендантский час из-за осенней вспышки коронавируса ввели в ряде европейский городов, таких как Франция, Словения, Бельгия и Австрия.