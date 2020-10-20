Пандемия коронавируса в Европе может снова возвести непреодолимые барьеры между странами. Так, например, в Беларуси уже всерьез рассматривают возможность закрытия многих международных автобусных маршрутов.

Об этом рассказал заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Виктор Тозик на пресс-конференции, 20 октября, как передает агентство БелТА.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией сегодня многие международные маршруты стоят. За исключением Польши, Литвы и Украины. Но обстановка ухудшается, поэтому сначала будем выполнять требования по дистанцированию пассажиров, а потом посмотрим. Надеемся, маршруты не придется закрывать, потому что они востребованы пассажирами", - отметил Виктор Тозик.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным на 20 октября в Украине зарегистрировали рекордное число смертей от коронавируса.