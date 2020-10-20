В Верховной Раде продолжают фиксировать новые случаи коронавируса среди народных депутатов. В президентской фракции "Слуга народа" Covid-19 по состоянию на 20 октября болеют до 8 человек.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщила нардеп Евгения Кравчук.

"Сложно оценить в позитиве, пошел ли карантин в Верховной Раде на пользу. Но, тем не менее, в одной из фракций за эти несколько недель количество больных немного уменьшилось. Большинство из тех, кто болел в начале этого карантина, уже вылечились, но, к сожалению, есть и новые случаи. В частности, в нашей фракции один депутат заболел даже вчера, в целом это где-то семь-восемь человек сейчас", – сообщила Кравчук.

Евгения Кравчук о зараженных нардепах - с 01:13:20

Напомним, на прошлой неделе, 14 октября, по информации спикера парламента Дмитрия Разумкова, в Раде болели или переболели Covid-19 уже около 60 нардепов.

Также мы писали, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко подхватил Covid-19 и попал в больницу.