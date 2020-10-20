Украинцы считают тремя самыми насущными проблемами в стране войну на Донбассе, коррупцию и безработицу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 8-15 октября.

Так, социологи опросили 1 009 респондентов старше 18 лет, которые проживают на всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

69,5% украинцев считают, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении.

62,6% опрошенных главной проблемой назвали войну на Донбассе.

Более половины опрошенных, а именно 53%, считают одной их важных проблем Украины коррупцию, а еще 43% - безработицу.

Как выяснили социологи, следующий вопрос, которой волнует жителей Украины - коммунальные тарифы. 29% респондентов беспокоятся о нем. Следом идет предотвращение экономического кризиса/развитие экономики - 28% опрошенных выделяют этот вопрос, как один из важных.

Далее идут вопросы об улучшение системы здравоохранения (18,8%) и повышение социальных выплат (16,6%).

А вот вопрос распространение коронавируса не так волнует украинцев. По данным опроса, лишь 11% респондентов волнуются об этом.

Ранее мы писали, что, согласно данным опроса, более 45% украинцев против создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Также социологи выяснили, что результатам опроса президента Украины Владимира Зеленского не будут доверять 40% украинцев.