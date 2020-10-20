Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Полтаве, задержали по подозрению в преднамеренном убийстве военнослужащего одной из частей Нацгвардии, которая дислоцируется в Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"15 октября 2020 года в г. Охтырка исчез 31-летний местный житель. На следующий день с соответствующим заявлением в полицию обратился родственник исчезнувшего. В доме где проживал исчезнувший мужчина, правоохранители выявили следы бурого цвета похожие на кровь и другие следы преступления. Установлено отсутствие автомобиля, которым пользовался исчезнувший", - говорится в сообщении.

Далее правоохранителям удалось установить, что к исчезновению мужчины может быть причастен военнослужащий. На следующий день, 16 октября, его задержали на украденной машине. Мотивом преступления могло стать то, что нацгвардеец знал, что пострадавший недавно продал автомобиль, а вырученные деньги хранил дома.

Тело исчезнувшего нашли в лесополосе на глубине 1 метра, причиной смерти стали телесные повреждения в области головы, спины и шеи. Во время обыска дома у подозреваемого нашли 2100 долларов, которые принадлежали убитому.

18 октября военнослужащему сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве совершенному из корыстных побуждений и незаконном завладении транспортным средством, совершенному с проникновением в помещение (ч. 2 в. 115 и ч. 2 в. 289 ККУ). В тот же день ему избрали меру пресечения в виде задержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины нацгвардейцу угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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