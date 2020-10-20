Сегодня Владимир Зеленский выступил с обращением к парламенту. Он перечислил свои достижения на посту президента и бегло прошелся по ключевым темам, которые волнуют общество: коронавирус, война, коррупция и так далее.

Детально мы проанализировали выступление президента в материале "Амнистия, военные базы и борьба с фейками".

Соцсети отреагировали на послание Зеленского.

"Ему просто нечего сказать"

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова приводит список отдельных фраз от Зеленского.

"Вот вам QR-код – читайте.

В ситуации с Ковид мы выбирали между плохим и очень плохим сценарием. Выбрали плохой – а результат получили как при совсем плохом.

Похвалился самолетами из Китая для "Эпицентра".

Нам дадут вакцину. Мы все преодолеем.

Мы стремительно идет в он-лайн.

Приватизировали первый спиртзавод.

Закрыли подпольные казино и заправки.

Отдал гостиницу "Днепр".

Все кризисы минут.

Через две недели наконец представят аудит государства.

Нам нужна стратегия до 2030 года.

У нас нулевая толерантность к коррупции.

Нам нужно государство, в котором коррупции нет.

У нас беспрецедентные прорывы на международном направлении.

Исчезла фраза "мир устал от Украины"

Мы не допустили второй этап медреформы и закрытия медучреждений.

Украина – чемпион!"

А тем временем Украина установила очередной антирекорд по смертям от Ковид. И главное - президент так и не научился выступать без суфлёра".

По поводу суфлера высказались и другие: "Попытка спасти рейтинг слуг накануне местных выборов, читая вот это всё с суфлёров...ну, так себе", - говорит адвокат Елена Лешенко.

"Президент не сказал ничего нового. Ничего важного. Ему просто нечего сказать.

Ни слова о том, как и за счёт чего вытаскивать экономику из задницы. Ни слова о том, так как он планирует вернуть мир.

Речь - ода собственным эфемерным успехам. Послевкусие - отвратительное. Лицемерно", - считает телеведущая Диана Панченко.

"Какое-то обращение Зеленского пустое. Или нет. Не пустое. Просто таким оно должно было быть через неделю или там месяц после его избрания. А спустя полтора года президентства это ни о чем. Жаль. Все-таки президент оказался проходной", - пишет журналист Максим Войтенко.

Журналист Василий Апасов недоумевает, зачем Зеленский из раза в раз обещает наказать тех, кто сдал Крым.

"Я слушал все внимательно. Готов бы дискутировать по ряду пунктов, но такой возможности у меня нет. Поэтому хотел бы отметить одно из ярких заявлений:

"Те, кто без боя сдал Крым, должны нести ответственность"

Во-первых, меня радует, что эта тема появилась и озвучена.

Во-вторых меня беспокоит, когда я слышу "должны понести", а не "обязательно понесут". Напоминает, "негодяи должны быть наказаны", а "справедливость должна восторжествовать".

Тут вы можете конечно мне забросить, что Президент не судит людей и не должен на это влиять.

А я вам брошу обратно, что какой тогда смысл этих заявлений?

Я категорически приветствую желание Президента наказать тех, кто сдал Крым без боя. Ведь это те же самые люди, которые ему красные линии рисуют.

Неужели заступят за "красную линию"?"

А вот нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский (он идет первым номером в списке "Слуги народа" на выборах в Киевский облсовет) уверен, что рейтинг Зеленского после его выступления в Раде вырос.

"Убедительное выступление Президента в Раде.

Про войну и мир, ответственность власти и вызовы на будущее.

По ощущениям, это выступление прибавит к рейтингу СН в областях минимум до 5%".

С ним согласен журналист Андрей Павловский, который считает, что видимо в этом и была основная цель.

"Читаю как многие ругают президента после его выступления. Кто-то за наигранность, кто-то за речь полную лжи, кто-то просто говорит, что это был ужасный спич.

Результат, на который рассчитывали в Зе команде уверен достигнут. У партии президента перед выборами, рейтинг явно вырос".

"Надежд на нормализацию отношений с РФ нет"

Волонтер Энрике Менендес разобрал по существу несколько пунктов предвыборного послания Зеленского.

"Выступление президента Зеленского с ежегодным посланием к парламенту очень эмоциональное. Владимир Александрович выглядит весьма уверенным. Звучало мощно и свежо. Ещё несколько месяцев назад, Зеленский выглядел гораздо более нервным. Видимо его личное эмоциональное состояние либо улучшилось, либо он умело симулирует.

А вот к сути сказанного довольно много вопросов. Было много пиара, много лозунгов, за которыми нет реальной почвы. А значительная часть пунктов озвученных, как решения ради успешного будущего страны, вряд ли являются дорогой к успеху.

Я пройдусь по тем темам, которые важны лично для меня: Донбасс, развитие экономики и гуманитарный блок.

1. Термин "Безопасная реинтеграция" теперь с нами надолго. Эта тема достойна отдельного разговора, но если кратко, то я вижу в этом только оправдание для отсутствия прогресса по возврату Донецка и Луганска. Политических уступок нет, потому что это "небезопасно". А "безопасно" выглядит консервация на 25 лет, когда проблема будет уже точно не нашей.

2. Посыл "Достойное будущее у Донбасса есть только с Украиной" я абсолютно поддерживаю. Это в нынешних условиях правда. Но у хорошего лозунга есть два минуса – он появился с большим опозданием, когда наломано много дров. И второе – он ничем на данный момент не наполнен. Тут мало красивых слов, нужны серьёзные действия. А с этим есть проблемы.

3. Создание особых экономических условий на подконтрольных территориях Донбасса. Я тоже это поддерживаю двумя руками. К сожалению, внимание СМИ обошло концепцию экономического развития, которую презентовало Министерство реинтеграции 30 сентября. Все комментировали только создание СЭЗ. А ведь это звенья одной цепи. Тоже следует разобрать тему отдельно, но два главных вывод такие: само по себе это не поможет реинтеграции, и я плохо представляю себе, как развивать экономику в прифронтовой зоне, без прогресса в урегулировании. Можно прилагать много усилий для незначительных улучшений, но серьёзный прогресс возможен только в случае возврата ОРДЛО. Иначе – только стагнация. Никаких зарубежных инвесторов тут не предвидеться, а развивать территорию за счёт только государственного бюджета — это тупиковый путь. Это подтверждает экономическая политика правительства. Но об этом ниже.

4. Спасибо, конечно, за приглашение посещать Донбасс. Это важно. И я надеюсь, что действительно депутаты "Слуги народа" приедут к нам 22 октября. Тоже пустой пиар, но пускай поглядят, расширят кругозор.

5. Народовластие и референдумы. Я категорически против референдумов по сложным вопросам. В эпоху популизма эти инструменты служат лишь объектом для манипуляций, а никак не прямой демократии. Украина – это стремительно беднеющая страна. У нас происходит деиндустриализация, а с ней деградация наукоёмких отраслей, падает уровень образованности. Интеллектуальный дискурс тоже стал жертвой популизма и внешнего влияния. В такой ситуации есть большие вопросы к здоровью общества в целом. Зеленский привёл в пример Канаду, Швейцарию и Ирландию – развитые страны, с развитой промышленностью, зрелым политическим обществом (и забавно, что две из них — это страны с федеративным устройством). Нам следует сначала поднять своё общество, а потом уже внедрять референдумы.

6. Развитие экономики. Три ключевых посыла это развитие внутреннего производства, ограничения участия государства в экономике и создание условий для инноваций при помощи IT-индустрии. Ко всем трём есть большие вопросы. Я сейчас нахожусь под большим впечатлением от недавно прочитанной книги норвежского экономиста Эрика Райнерта "Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными". Мне ужасно хочется поговорить об этом отдельно, но сейчас подвернулась возможность подвергнуть анализу речь Президента. Ключевая идея этой книги в том, что собственная обрабатывающая промышленность – это путь к богатству, а деиндустриализация – это путь к бедности. При этом Райнерт обвиняет международные финансовые институты, такие как Всемирный банк и МВФ, что созданные ими правила, способствуют экономической деградации развивающихся стран и политике нового колониализма.

Речь Зеленского в отношении экономики сильно противоречит идеям Райнерта и последний для меня звучит убедительнее. Во-первых, Зоны Свободной Торговли должны вводиться только между одинаково развитыми странами. Если ЗСТ ввести не вовремя, то более развитая ПРОМЫШЛЕННО страна уничтожит более слабую промышленность менее развитого "партнёра". Меня совсем не радует подписание ЗСТ ни с Канадой, ни с Великобританией, а теперь ещё и с Турцией. А до этого я не радовался подписанию соглашения об Ассоциации с ЕС.

Кстати, Зеленский сказал, что все эксперты считают последний саммит Украина-ЕС наиболее успешным. Я не знаю, про каких экспертов говорил наш Президент, но все знакомые мне придерживаются прямо противоположного мнения. Никаких преференций мы не получили, а вот комментарии топ-чиновников ЕС с запретом Украине поддерживать локализацию производства – я слышал. И это прямо противоречит рекомендациям Райнерта (и не только его) – что государство должно защищать и поддерживать своих производителей несмотря ни на что.

Во-вторых, все эти фантазии на тему развития креативных индустрий без развития промышленности. Райнерт тут однозначен – если в стране нет применения инноваций в своей собственной индустрии, а она лишь делает исследования для их применения за рубежом, то такая страна обречена плестись в хвосте.

Ну и третье, образование. Забавная фраза, что образование должно отражать "тенденции нашей экономики". Эта тенденция называется деиндустриализация. И тут я тоже обращусь к Райнерту – если люди, получившие образование не находят себе применения в секторах с высокой добавочной стоимостью в вашей стране – то мои поздравления, -ваше государство просубсидировало подготовку квалифицированных трудовых мигрантов для тех стран, у которых есть своя промышленность.

А вот аудит экономики и стратегию развития до 2030 года я горячо поддерживаю.

7. Внешняя политика. Тут рассказывать особо нечего. Всё уже отражено в принятой в сентябре "Стратегии национальной безопасности". Наши союзники на Западе плюс Турция. В послании Зеленский не называл Россию врагом напрямую, говорил лишь об агрессии. Но содержание остальных пунктов, а главное самой "Стратегии", которая подписана, не даёт надежды на скорую нормализацию отношений с РФ, которую на самом деле ждут многие наши сограждане.

8. Гуманитарная политика. В начале выступления Президент сказал, что пройдётся по пунктам своей избирательной программы. И я на самом деле ждал, что он скажет хоть пару слов про гуманитарную политику, но не дождался. В деле идеологического сшивания страны власть Зеленского пока терпит провал. Но скажу, что Президент не солгал – просто в его официальной программе действительно не было никаких обещаний на этот счёт. Мы себе сами нафантазировали, что наши права, как русскоязычных украинцев будут защищены".