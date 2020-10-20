Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду и выступил с ежегодным обращением к депутатам о положении в стране.

Мы вели онлайн-репортаж о выступлении президента, с которым можно ознакомиться по этой ссылке.

Перед народными депутатами гарант в частности заявил, что Кабмин провел полный аудит состояния экономики Украины и должен представить свои результаты в течение двух недель.

"Мы пытались понять: что не так было сделано в управлении экономикой за многие годы и как это исправить. Правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результаты. Наконец-то. Но уже сегодня ясно: впереди много работы, а приоритеты понятны. Надо уменьшить долю государства в экономике и развивать государственно-частное партнерство. Наш финансовый ресурс ограничен, мы не можем удовлетворить всех. Но должны помочь тем, кто потом поможет другим. Это проекты с высоким мультипликатором, которые возвращают инвестиции через налоги и создают новые рабочие места", - сказал Зеленский с трибуны Рады.

Ранее "Страна" сообщала, что во время своего выступления в Раде Зеленский призвал готовиться к деоккупации Донбасса и не бояться слова "амнистия".