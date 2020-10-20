Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда в Украине может выйти из-под контроля ситуация с коронавирусом, что приведет к коллапсу медицинской системы и помощь гражданам будет оказываться избирательно.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады Украины во время сегодняшнего заседания парламента, прямую трансляцию с которого показывал телеканал Рада.

Министр выделил четыре уровня развития пандемии коронавируса в Украине, последний из которых и приведет к коллапсу в украинской медицине. На первых трех уровнях будет наблюдаться ежедневный прирост зараженных коронавирусом (до 15 тысяч), а загруженность больничных коек составит не более 85%.

На последнем, четвертом уровне, который наступит при 20 тысячах новых случаев в день, по его словам, помощь пациентам будет уже избирательной.

"Тогда каждый день будет больше 20 00 новых случаев коронавируса в день. Помощь пациентам будет предоставляться избирательно. Медики будут решать на месте, кого спасать, а кого - нет. Мы будем вынуждены применить протокол и медицинского сортирования с приоритетом предоставления медпомощи", - сказал Степанов.

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