Украинцы среди самых известных политиков больше всего связывают с коррупцией экс-президента Петра Порошенко, а также его партию "Евросолидарность". А вот обладателей безупречной репутации большая часть жителей страны назвать не может.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, социологи 8-15 октября опросили 1 009 украинцев старше 18 лет из разных городов. Им задали вопрос, кого из 10 политиков из списка они больше ассоциируют с коррупцией, а кого - с безупречной репутацией.

Оказалось, что с коррупцией больше всего респондентов ассоциируют Петра Порошенко (53%), Юлию Тимошенко (35%), Виктора Медведчука (29,5%), Юрия Бойко (24%). На пятом месте - действующий президент Владимир Зеленский (10%).

При этом 68% респондентов не смогли назвать ни одного политика из перечня, который, по их мнению, имеет безупречную репутацию.

Напомним, накануне местных выборов в рейтинге лидируют "Слуга народа" и "Оппоплатформа".

Также мы писали, что большинство украинцев считает, что НАБУ, САП и ВАКС провалили борьбу с коррупцией.