Во вторник, 20 октября, перед народными избранниками с ежегодным посланием выступил президент Владимир Зеленский.

Полный текст обращения президента

"Дорогой народ! Уважаемые граждане Украины!

Уважаемые народные депутаты, господин Председатель, господин Премьер-министр, члены правительства и Офиса Президента, уважаемые судьи, представители дипломатического корпуса, ваши блаженства, уважаемые журналисты!

Согласно Конституции Украины, обращаюсь с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. И такое официальное начало будет единственным общим предварительным посланиями президентов Украины.

Время менять традиции. Ранее депутатам раздавали огромный талмуд, который они не собирались читать, а Президент не собирался выполнять.

По QR-кодом, который лежит перед вами, вы можете скачать это послание.

Для тех, кто не умеет или думает, что это - часть плана Билла Гейтса с чипированиеc населения, - послание появится на официальном сайте Офиса Президента.

Второе. Я предлагаю со следующего года приглашать из каждой области Украины военных, медиков, учителей, студенчество, молодые семьи, пенсионеров, общественных деятелей, предпринимателей, ученых, художников, спортсменов. И отчитываться о том, что сделано, и представить планы на будущее людям, которые наняли меня на работу на пять лет.

С радостью сделаю это и сегодня. Основа моего отчета - логическая, но нетипична. Потому, что обычно об этом документе после победы президенты предпочитают не вспоминать.

Это - предвыборная программа. И вместе с гражданами Украины сегодня мы откровенно обсудим несколько важных вопросов.

Что я обещал? Что сделал? Что не сделал и почему? Что будет сделано и когда?

Не буду тратить много времени на детальный анализ страны, который в 2019 году мы получили в наследство. Это прекрасно видели и знали все украинцы. И многие присутствующие в этом зале. В предыдущие годы каждая партия, кроме "Слуги Народа", имела в своих рядах или бывшего Президента, или дважды премьер-министра, министра промышленности, чрезвычайных ситуаций, экономического развития, социальной политики, заместителей министра образования и науки и здравоохранения .

Сегодня все они активно раздают советы: как преодолеть коррупцию, поднять экономику и медицину, строить дороги и достичь в Украине мира. Оставим в скобках вопрос, почему они сами не сделали этого. Поговорим о том, что сегодня, завтра и послезавтра будем делать мы.

Начнем с темы, которой не было в моей или любой другой программе. О которой никто не думал ни в Украине, ни в мире. Это Covid-19.

С началом его распространения мы приняли жесткие и эффективные мер. Мы выбирали между двумя сценариями - плохим и еще худшим. Удар по экономике из-за карантина или огромное количество больных и умерших? Конечно, мы выбрали первый вариант.

Удалось сохранить жизнь тысячам украинском и выиграть очень ценное время.

Ведь даже медицинские системы самых успешных стран были готовы к коронавируса, а наша медицина - тем более. Была разрушена система лабораторий - в Украине их было целых пять. Сейчас - в десятки раз больше. Мы восстановили вертикаль государственных санитарных врачей. А если кто-то думает, что в Государственном резерве нас ждали заполнены полки со всем необходимым - разочарую. Маски раз закупались в 2007 году, и срок годности давно истек.

Мы быстро преодолели дефицит. Сначала - организовали поставки из Китая и Южной Кореи. Маски, тесты, дезинфекторы, костюмы, аппараты ИВЛ. А потом - развернули и наладили масштабное украинское производство.

Мы повысили заработные платы медикам, противодействующих Covid-19 до 300%. Так, из-за несовершенства бюрократической системы с выплатами в регионах были сложности, но они в прошлом.

Идут клинические испытания украинских препаратов, минимизируют риски осложнений и смертности от коронавируса.

Мы выдержали первый этап и прошли его с минимальными потерями. Да, есть прогнозируемое сокращение экономики и ВВП. Но оно коснулось всех стран мира. Но по сравнению со многими европейскими странами наше падение меньше.

Как и процент смертности от Covid-19. Германия - 4%, Франция - 9%, Великобритания - 11%. Украина - 1,9%. Мы не радуемся и сочувствуем другим. Более того - не имеем права расслабиться. Противодействие коронавирусу продолжается. Рекорды по количеству больных фиксируются во всем мире каждый день, к сожалению, Украина не исключение. Адаптивный карантин и менее строгие меры безопасности были необходимы для восстановления экономики Украины. Но это не отменяет элементарных правил.

Я хочу обратиться сейчас ко всем к гражданам, которые, несмотря на страшные ежедневные цифры, или вообще не носят маски, или делают это для галочки. Маска на вашем лице - это безопасность других людей. Депутатов это также касается.

Понятно, что свои коррективы вносят и местные выборы. Местные власти хотят нравиться избирателям. Саботирует решение правительства и ведет многотысячные концерты в день города.

Это игра в "злого полицейского" в столице и "доброго" на местах.

Знайте: возможно, количество голосов за вас в вашем регионе будет больше.

Но количество больных и умерших будет не вашей совести.

Так или иначе, я верю, что мы все преодолеем. Мы уже обсудили с европейскими партнерами поставки в Украину вакцины, как только она появится. У нас невероятные медики. И все остальные, кто противодействует коронавируса. Главное - быть сплоченными. Мы не раз доказывали, что когда украинцы сплочены, они могут победить любые вирусы - хоть из Китая, хотя от северного соседа.

Мы запомним 2020 надолго. Он принес Украине немало бед, которые мы пережили вместе с вами. Covid-19, сбивания нашего самолета в Иране, масштабные лесные пожары, наводнение на западе Украины, засуха на юге. Крушение самолета с военными летчиками и курсантами.

Должны сделать правильные выводы и стать сильнее. Предотвращать угрозы, чтобы не преодолевать последствия. Проводить новую философию - страна, которая всегда готова ко всему. Или способна максимально быстро адаптироваться и противодействовать новым угрозам. Этот принцип я представлю сегодня, хотя его и не было в моей программе.

Вернемся непосредственно к ней - к программе. Пункт, который не был первым, но является самым главным для меня и, убежден, для всех украинский, это завершение войны в Донбассе, наступление мира, возвращения наших людей и возвращения наших территорий.

Мы разблокировали Нормандский процесс, заблокирован с 2016 года. Удалось освободить и вернуть родным 136 наших людей. Это наши моряки, это Олег Сенцов, Эдем Бекиров, Александр Кольченко, Станислав Асеев и многие другие. Мы боремся за каждого украинском - и военного, и гражданского. Для меня человек - высшая ценность. И каждый гражданин должен знать: я - украинец, и мое государство меня не оставит.

Процесс освобождения наших граждан продолжается, мы помним обо всех, кто до сих пор находится в плену, и делаем все для их возвращения.

27 июля было объявлено о прекращении огня. Сегодня режим тишины продолжается 86-й день подряд - самое длинное за годы войны.

Или идеальный он? Нет. Есть ли нарушения? Да. Есть попытки его сорвать? Безусловно. Но надо признать - количество выстрелов существенно уменьшилась. За все эти дни мы имеем одну боевую потерю. Это больно. Но то, что появились дни, недели и даже уже месяца, когда мы не прячем своих героев, когда не плачут матери и дети, - дает нам надежду. Когда местные жители говорят, что не слушают новости о "тишине", что слышат реальную тишину, - это дает надежду.

Европейский Союз, США, Канада, Великобритания, Турция и другие наши партнеры продолжают неизменную поддержку Украины.

Наши дипломаты постоянно работают для подготовки следующего Нормандского саммита в Берлине. Мы ждем его скорей проведения и продолжение диалога и движения для наступления в Украине желаемого мира.

Мы не забываем, что и в Крыму, и на оккупированном Донбассе живут наши граждане. И мы должны заботиться о них и бороться за них.

Мы восстановили мост и дорогу в Станице Луганской, решили вопрос о питьевой воды в Донбассе.

Мы строим новые и удобные, современные КПВВ, в том числе и на границе с Крымом. Сверхважно, которую Украина видят наши граждане, пересекая временный границу. Мы делаем все, чтобы они видели ее освещенной, асфальтированной и комфортной.

Мы боремся за молодежь на этих территориях, по их разум. С этого года дети из Крыма и ОРДЛО могут вступать во все высшие учебные заведения Украины и учиться там бесплатно.

Мы очень хотим, чтобы люди там знали правду об Украине от Украины, а не от Киселева. Мы запустили канал "Дом", что говорит на Крым и Донбасс. Разумеется, мы не можем иметь объективные цифры просмотров там, но шквал постоянной критики канала "Дом" со стороны российских СМИ свидетельствует, что дело движется в правильном направлении.

Я всегда приглашаю мировых лидеров посещать не только Киев - посетить Донецкую и Луганскую области вместе со мной. Мы уже сделали это с Дональдом Туском, Президентом Швейцарии госпожа Соммаругу, спецпредставителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдик, послами Германии и Франции в Украине - госпожа Фельдгузен и г-ном де Понсен. Они видят реальную ситуацию там и передают ее другим нашим партнерам. Я очень рад, что завтра и 120 депутатов партии "Слуги народа" поедут на Донбасс.

Не в Турцию, не в Мальдивы, как прежде. Депутаты поедут на передовую.

Услышат о ситуации там ни из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей.

Мир на Донбассе и деоккупация Крыму - мои ключевые приоритеты. К сожалению, в повестке дня Нормандского формата никогда не было вопроса Крыму. Но оно было, есть и будет всегда в нашей повестке дня. Пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары испытывают регулярных преследований - мир не имеет забыть о Крыме.

Можно сколько угодно поститься веселые мемы о гарантиях безопасности Будапештского меморандума, однако это не вернет наши территории", - говорится в заявлении президента, опубликованном на официальном сайте.

Напомним, "Страна" подробно разбиралась, в том, что заявил Зеленский в Раде за пять дней до выборов.

Также мы публиковали полный перечень вопросов, которые планирует задать украинцам президент 25 октября.