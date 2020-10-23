В ожидании второй волны коронавируса страны опять закрываются на тотальный карантин.

Повторный локдаун ввели в Ирландии и Чехии. В то же время все больше стран пытаются не допустить всеобщего карантина за счет более локальных мер и вводят "лайт-локдаун". Например, в Италии и Франции пока ограничились ночным комендантским часом.

Выясняли, где в мире вводят "локдаун-2" и как местным жителям живется на повторном карантине.

Чехия

Чехия ввела второй локдаун после резкого скачка заболеваемости.

10-миллионная страна, которая относительно легко перенесла весеннюю волну, теперь возглавляет антирекорды в Европе по коронавирусу (15 тысяч "позитивных" - вдвое больше, чем в Украине с населением в 40 миллионов).

Отныне в Чехии разрешают выходить только по важным делам - на работу и за необходимыми покупками. Тотальный карантин ввели до 3 ноября, но не исключают продления. Закрыта почти вся сфера услуг кроме продовольственных магазинов. Рестораны могут работать только на вынос.

В выставочном центре Праги разворачивают мобильный госпиталь, на случай если в больницах закончатся места.

"В Чехии снова локдаун, почти такой же, как был весной. Уже с сегодняшнего дня на улицах маски обязательны. Без маски вы можете ходить, если ближайшие люди от вас на расстоянии двух метров. Или если гуляете с семьёй. Гулять можно в парках (с прогулкой просто по улице - пока не ясно), но только с семьёй или не более, чем двум людям. Ходить можно только на работу, в магазин/аптеку, к родственникам и т.д. Алкоголь на улицах запрещён. Кафе и рестораны работают только на вынос. Спортзалы, театры, музей и т.д. - закрыты. Закрыты и торговые центры. Работает ограниченное количество магазинов (продуктовые, аптеки, с бытовой химией, цветочные, ветеринарные и какие-то еще, мне не нужные", - написала на своей странице в Facebook живущая в Праге журналистка Ирина Ромалийская.

По ее словам, в Чехии тесты делаются оперативно.

"Или по направлению врача (быстро!), или самостоятельно ты это можешь сделать во многих точках города. Такой пункт открыли даже на центральной площади Праги. Я, когда сдавала в последний раз в таком пункте, результат получила меньше, чем за сутки. Стоимость такого теста - около 2000 гривен", - делится Ромалийская.

Тотальный локдаун вызвал накануне закрытия страны огромную панику и столпотворения в торговых центрах и парикмахерских.

"Все побежали на шопинг, стричься, на маникюр и в пивные "на посошок". Везде были просто огромные очереди, все забито, ясное дело, не до дистанции и мер безопасности. Так что карантин может пойти насмарку. Правда, в первый день второго локдауна на улицах мало людей, в трамваях пусто", - рассказала нам экс-украинка, гид Ульяна из Праги.

Без масок на улицу никто не выходит.

"Я забыла маску дома, вышла, так на меня накинулась с проклятиями какая-то бабка, пришлось убегать, аж сумку по дороге выронила. Я учусь в университете, и опять занятия будут онлайн, это не дело, так ничего толком не выучится. Ну хоть на природу можно, пока. Из плюсов - арендаторы из-за локдауна соглашаются снижать аренду, мой вместо 14 тысяч крон согласен на 13 тысяч (с 17 до 16 тыс. грн), и буду еще торговаться", - рассказывает нам другая украинка Ирина Маркевич из Праги.

Пострадавшим бизнесам власти обещают "коронавирусные" компенсации как в прошлый карантин - негусто (по 25 тысяч крон, чуть больше 1 тыс. долларов), но, как говорят чехи, это лучше, чем ничего.

Отдельную систему компенсаций обещают работникам сферы туризма.

"Но половина турфирм и так уже обанкротились, а те гиды, кто работал как частные предприниматели встали на биржу труда или нашли другую работу. А вообще происходящее напоминает мне сериал-катастрофу. Причем на улице все спокойно, а вот по телевизору такие страсти рассказывают", - говорит Ульяна.

Тем временем украинские заробитчане в Чехии (там трудится несколько сотен тысяч украинцев) снова теряют работу.

Из-за карантина многих увольняют, и теперь они надеются выйти на старую работу или найти новую.

"Завод по производству запчастей, на котором я работал, снова закрылся, как весной, нам выдали 80% от оклада (около 20 тысяч гривен на наши деньги). И теперь снова надо искать что-то", - рассказал нам львовянин Игорь Малькут, работающий в Пльзене.

Ирландия

Власти Ирландии объяснили решение повторно закрыть страну резким ухудшением ситуации с эпидемией коронавиурса.

Как и весной, закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек, а также парикмахерские, спортзалы, музеи, галереи и некоторые другие учреждения культуры.

Рестораны и бары работают только на доставку или продают еду на вынос. Также на три четверти сократили количество поездок общественного транспорта.

Жителям страны не разрешают отложить от своих домов дальше, чем на пять километров. Исключением могут стать поездки по жизненно важным семейным обстоятельствам, на работу или к врачу. Под запретом даже домашние вечеринки.

Детсады, школы, парки и детские площадки пока открыты.

"2020 год оказался тяжелым, и он еще не закончился. Люди, целые семьи, в том числе те, которые оказались на передовой в борьбе с коронавирусом, пожертвовали многим", - заявил премьер Ирландии Микал Мартин.

Ирландцы по-тихому возмущаются, но относятся к новому карантину как к необходимости.

"Достаем халатики, пижамки, открываем винишко и ближайшие шесть недель проводим на диванчике, тупя в телевизор, потому что кроме карантина обещают потоп и шторм. Скорее всего скоро закроют и школы с детсадами - профсоюзы станут их защищать и говорить, что они в опасности. Возможно, дотянут до осенних каникул, потом скорее всего будет какая-нибудь забастовочка. Пабы скорее всего к Рождеству не откроются, а после зимних праздников может быть еще один локдаун. Поэтому люди накануне везде носились, сносили с полок все, что более-менее похоже на подарки. Такое ощущение, что на шесть недель страна превращается в "зону", - рассказала "Стране" жительница Дубина Мария Уайт.

Она считает, что и спустя шесть недель ничего не откроется.

"Нас опять будут любезно просить "простить и понять". На Рождество разрешат пригласить одну семью и чтоб не больше шести человек. У моей свекрови четыре сына, например, и ей придется выбрать, какого сына позвать. Вакцина может не появиться до 2022 года, и это уже точно, что вот так и будем закрываться регулярно до ее появления - это слова ирландского премьера", - говорит Уайт.

В первую волну, когда все пабы были закрыты, некоторые придумали себе новые ходы, рассказывает она.

"Например, у одного паба можно заказать пинту пива и, если ты в том же районе, они доставят свежий Guinness прямо до двери. Некоторые пивоварни объединились, и у них можно заказать пиво в красивом стеклянном кувшине с пробкой. Стоит сам кувшин без пива 3 евро. В следующий заказ ты выставляешь кувшин перед дверью, как бутылки молока раньше, и тебе три евро возвращают", - говорит Уайт.

Италия

В Италии, с которой начался коронавирус в Европе в феврале и которая была одной из самых пострадавших от первой волны, тотального карантина не вводили, но усилили ограничения на фоне ежедневных рекордов количества заражений.

Хотя по сравнению с первым локдауном они не очень строгие, в основном касаются темного времени суток и не во всей стране, а лишь в части регионов.

Власти страны категорически отвергают возможность повторной остановки экономики, однако они предоставили местным властям право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их).

Комендантский час до 13 ноября ввели в области Ломбардия (эпицентре коронавируса в прошлую волну). Ограничение будет действовать с 23:00 до 05:00.

Мэрам городов рекомендуют с 9 часов вечера закрывать популярные центральные площади и улицы, где часто собираются люди. Развлекательные заведения, как лотереи и казино, также должны будут закрываться с 9 вечера.

По новым правилам, в ресторанах и барах за столом могут размещаться компании с не более 6 человек. Заведения, в которых нет сидячих мест, должны будут закрываться уже в 18 вечера.

Старшую школу перевели на дистанционное обучение, но выпускные классы при этом будут по очереди учиться в школе и дистанционно.

Школьники других возрастных групп пока продолжат обучение в классах, а университеты могут самостоятельно принимать решения о полностью дистанционном обучении или ротацию обучения в классах, в зависимости от профильных особенностей.

Спортзалам дают одну неделю для адаптации к более жестким карантинным требованиям. Если они не могут их выполнять, таким заведениям придется временно прекратить работу.

В общественных местах по-прежнему требуют носить маски.

В Ла-Скала, одном из самых знаменитых оперных театров мира, на карантин отправили актерский состав, работавший над оперой "Аида".

На такой шаг театр пошел после того, как у двух членов труппы нашли коронавирус. Известный миланский театр ранее открыл осенний сезон в ограниченном формате. Вместо полноценных оперных произведений на сцене театра показывают концерты, залы во время которых разрешено заполнять не более чем на половину.

Премьер Джузеппе Конте в своем телеобращении призвал людей к максимальной осторожности, отмечая, что ситуация становится опасной.

Еще недавно Конте отметал возможность нового тотального локдауна.

"В случае ускорения распространения коронавируса достаточно ввести частичные ограничения по борьбе с инфекцией", - заявил премьер в интервью газете La Stampa.

"Людям уже порядком поднадоели маски, карантин, комендантский час, перчатки, противогазы. Люди хотят нормально подготовиться и провести Рождество, а не вот это все. Маски носят, потому что боятся штрафов, а так многие живут обычной жизнью, ходят в кафе, рестораны (из нововведений - меню не бумажное, а открываешь на своем гаджете), и на второй локдаун не согласны. А то, что туристов нет, плохо - рестораны, отели закрываются, и говорят, что дай Бог, чтобы к весне 2021 года Италия открылась", - рассказала нам живущая в Милане украинка Галина Лещишин.

Франция

Комендантский час ввели и во Франции - на месяц.

Правительство на этот раз решило действовать не централизованно, а позволить муниципалитетам самостоятельно решать, какие, где и когда вводить ограничительные меры.

Власти посчитали, что общенациональная блокада будет иметь слишком большие и излишние экономические последствия.

В Париже, Марселе и Бордо - основных очагах распространения вируса в стране - приняли локальные меры.

В Бордо и Марселе запретили танцы в барах и на свадьбах, а местным компаниям предложили отправить своих сотрудников на удалёнку. В Марселе и Париже после 20 часов запрещена продажа и потребление алкоголя на улицах.

Масочный режим обязателен во всех публичных местах и в транспорте.

"В Париже уже начинают протестовать, люди выходят с лозунгами: "Все ненавидят комендантский час". Хотя большинство старается не выходить на улицу после девяти вечера, опасаясь огромный штрафов в тысячу евро. Карантин всем страшно надоел, и главное, неясно, как долго это продлится? Сколько еще месяцев, а, может, лет? Разоряются бизнесы, экономика остановилась, у людей депрессия, уровень знаний падает. Правда, школы работают и на карантин теперь отправляют только класс, а не школу, если заболели сразу три ученика (раньше закрывали все школу, если заболел всего один ребенок). Во Франции считают, что шанс заразиться от школьников - минимальный", - поделилась со "Страной" жительница Елена Мальская.

В целом же, как рассказали нам французы, уже нет такой паники, как было весной.

"Многие привыкли жить в условиях эпидемии и готовы подчиняться ограничениям, лишь бы не было повторного тотального локдауна. Днем все выглядит нормально, много людей. Причем буквально все в масках, и даже на все лицо, а не на подбородке. Достаточно печально выглядят когда-то самые оживленные улицы Парижа - рестораны и даже мороженицы закрыты - многие бизнесы не выдерживают и закрываются", - говорит Мальская.

Польша

В соседней стране ситуация близка к критической.

После того как в Польше за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев коронавируса (вдвое больше, чем в Украине), в Варшаве решили отменить массовые предновогодние мероприятия.

"В связи со сложившейся эпидемической ситуацией в этом году празднование Нового года в городе проводиться не будет... Здоровье жителей - самое главное", - сообщила пресс-секретарь мэрии Варшавы Каролина Галецкая.

Также из-за нехватки мест в больницах на территории Национального стадиона в Варшаве открывают полевой госпиталь, там будет 500 коек для пациентов с Covid-19.

Бассейны и спортивные залы закрылись, рестораны ограничили часы работы.

Как и в Украине, Польшу разделили на зоны.

В городах "красной зоны" на отдаленное обучение полностью переходит средняя школа. Вводится запрет на проведение свадеб, а количество участников других мероприятий и пассажиров общественного транспорта ограничено.

В эту зону переведена половина из 314 уездов Польши.

В "желтой зоне" высшие образовательные учреждения и школа переходят на смешанный режим работы. Прекращают работы бассейны и аквапарки.

При этом церкви (а Польша - очень религиозная страна) и религиозные клубы остаются открытыми. И вот в Кракове один из фитнес-центров решил схитрить и открыл религиозный кружок "Церковь здорового тела", чтобы продолжить работу во время карантина.

В клубе заявили, что "преподобные" тренеры из "совета старейшин" клуба приглашают всех желающих на религиозные собрания. За отдельную плату можно "протестировать спортивные тренажеры" из магазина клуба.

"Когда мы узнали о планах правительства, никто из нас не хотел в это верить. В конце концов, если кто-то не хочет идти в клуб, ему и не нужно! Почему же тогда закрываются места, где люди заботятся о своем здоровье и состоянии и соблюдаются все санитарные правила? Мы боремся не только за здоровье, мы сейчас боремся за выживание" – объяснили свое решение в администрации Atlantic Sports Fitnes.

Украинские заробитчане в Польше, как и в Чехии, из-за повторного карантина снова теряют рабочие места.

"С работой совсем туго, снова все закрывается, многие возвращаются в Украину", - сказал нам живущий в Варшаве украинцев Максим Булык.

Испания

Более трех миллионов жителей Мадрида закрыли на "частичный карантин".

Жители испанской столицы могут выезжать за пределы своих районов только в случае крайней необходимости. Бары и рестораны в Мадриде не будут работать после 22:00. В одном месте могут собираться не более шести человек.

Меры были введены по требованию федерального правительства Испании. Они также будут действовать в девяти городах, окружающих столицу Испании.

Это сразу же спровоцировало антиправительственные протесты. Демонстранты обвиняют власти в вялой защите уязвимых слоёв населения, а вместо помощи - в избрании пути "стигматизации и территориальной дискриминации".

Как и многие регионы в Украине, власти Мадрида сопротивлялись введению ограничений и даже пытались заблокировать их введение через суд.

Глава юстиции Мадрида заявил, что введение частичного карантина обойдется экономике столицы в 8 миллиардов евро, а президент региона Изабель Диас Аюсо написала в Твиттере: "Спасибо за хаос, премьер-министр Педро Санчес".

Как сообщает BBC, признаки второй волны коронавируса, накрывающей Испанию, можно увидеть в больнице, одной из самых крупных в Мадриде. К ней каждый час подъезжают скорые с новыми пациентами. Некоторых из пациентов завозят в больницу в инвалидных креслах, других медперсонал, одетый в защитные костюмы, транспортирует на носилках.

Во многих больницах Мадрида отделения интенсивной терапии заполнены пациентами с коронавирусом. Ежедневно в Испании заболевает "ковидом" около 10 тысяч человек.

Бельгия

С 19 октября в Бельгии ввели меры, которые отчасти даже более строгие, чем во время первой волны COVID-19. В частности, разрешают только один близкий постоянный контакт вне семьи, проживающей в одном доме.

"У нас в реанимации в больницах в три раза больше людей, чем было в марте. Ситуация очень серьезная. И она будет становиться все хуже", - заявил глава правительства страны Александр Где Кроо.

В течение недели в Бельгии фиксируется около 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Ожидается, что до конца недели этот показатель вырастет до 10 тысяч, при том, что большинство больниц Брюсселя заполнены.

После так как власти заявили о том, что королевство захлестнет цунами из заболевших, у пунктов, где делают тесты на коронавирус, выстроились очереди.

Из-за этого в стране ввели комендантский час, который предусматривает запрет выходить на улицу с полуночи до 5:00 утра.

На месяц в Бельгии закрыли бары и рестораны, а после 20:00 будет запретили продавать алкогольные напитки.

Продуктовым рынкам разрешили работать, но вот рождественские базары и зимние ярмарки запретят.

Настоящим ударом для Брюсселя, столицы Бельгии и сердца Европы, стало закрытие парка Mini-Europe, в котором на одной площади собраны все достопримечательности Евросоюза в уменьшенном масштабе. Он проработал больше трети века.

Как пишет The Guardian, владелец и директор парка Тьерри Меус, несмотря на ранние многообещающие "крупные инвестиции", объявил, что ему не удалось достичь соглашения с арендодателями из Brussels Expo. COVID-19, отметил он, "никого не пощадил" и не оставил ему иного выбора, кроме как закрыть двери.

Британия

Из-за высокого уровня заражения коронавирусом и рекордных показателей смертности от болезни в Великобритании, некоторые парламентарии требуют от правительства Бориса Джонсона ввести в стране полный локдаун.

Лидер партии лейбористов Кир Стармер объяснил необходимость введения локдауна тем, что антикоронавирусная стратегия Джонсона не работает: за сутки в стране фиксируют уже более 17 тысяч новых случаев, показатели удваиваются каждую неделю.

"Сейчас понятно, что у правительства нет надежного плана по снижению темпов распространения болезни, оно потеряло контроль над вирусом и больше не придерживается научных рекомендаций", - заявил Стармер.

Джонсон уже объявил о новых ограничениях, которые могут продлиться полгода. По его словам, страна находится в "опасной переломной точке".

Одно из ограничений - рестораны и пабы должны будут обслуживать клиентов только за столиками и работать не дольше, чем до 22:00.

Тотальный карантин с 23 октября вводят пока только в Уэльсе, части Соединенного Королевства. Там закроют все увеселительные заведения, школы и непродовольственные магазины, а также запретят собираться людям, не проживающим друг с другом под одной крышей.

"Если мы не будем действовать сейчас, коронавирус будет распространяться ускоренными темпами. Существует реальный риск того, что система национального здравоохранения может не выдержать нагрузки", - заявил Марк Дрейкфорд, первый министр Уэльса.

Впрочем, регионы в Британии так же спорят с центром из-за карантина, как и в Украине.

Власти Манчестера не согласились с ограничениями "третьей степени", которые, в частности, запрещают людям ходить в гости и предполагают закрытие ряда предприятий сферы услуг.

Но поскольку британское правительство наделило местные власти возможностью принимать окончательное решение на этот счет, мэр города Энди Бернэм поставил правительству свои условия и потребовал компенсировать 80% зарплаты тем жителям Манчестера, которые не смогут работать из-за новых ограничений.

Такая схема компенсации зарплат действовала в Британии с начала пандемии и до недавнего времени. Сейчас власти предлагают помощь в размере единичных выплат в местные бюджеты закрывающихся регионов, но ее, настаивает мэр Манчестера, будет недостаточно.

В Уэльсе тем временнем местные власти объявили, что в пятницу 23 октября на всей территории начнется локдаун, который продлится до понедельника 9 ноября. Для школ это будут удлиненные каникулы. Людям предписано оставаться дома, большинство непродуктовых магазинов закроются, как и рестораны и пабы.

"Паники нет, но есть много недовольных. Еще одного локдауна экономика, даже такая сильная как в Британии, не выдержит. С другой стороны, с местной системой здравоохранения, когда больных коронавирусом фактически не лечат, с такими темпами распространения, если послушать экспертов, грозит мор. Но в целом люди в этот раз настроены спокойно, многие уже как-то приспособились, ушли на удаленку. А еще во время карантина появилась тенденция уезжать из городов в деревни, желательно у моря. Дешевле и воздух чище", - говорит нам живущий в Лондоне Олег Семенюк.

Кстати, в этом году британцы из-за коронавируса могут остаться без жареной индейки, одного из главных символов Рождества. Каждый год британцы в этот период съедали около 9 млн индюшек, но из-за эпидемии в стране не хватает иностранных работников, которые забивали и обрабатывали птицу.

Поэтому, как передает BBC, британский совет производителей птицы попросил правительство разрешить, в виде исключения, как минимум одной тысяче работников из стран ЕС не проходить обязательный для всех въезжающих в Соединенное Королевство двухнедельный карантин.

Швеция

Любопытна ситуация в Швеции, которая была одной из немногих в мире, где во время первой волны отказались от карантина.

Там и сейчас заболеваемость хоть и растет, но не так стремительно, как в странах Европы, которые вводили и вводят тотальный локдаун.

Шведские власти по-прежнему не выдвигают ультимативных требований под угрозой штрафов, максимум - рекомендуют носить маски, придерживаться дистанции и мыть руки.

Более того, правила даже смягчили. Если весной пожилым людям старше 70 лет рекомендовали не выходить из дома без крайней нужды, то теперь возрастные ограничения сняли.

Как объяснил глава управления здравоохранения Швеции Йохан Карлсон, поскольку эпидемия затянулась, пожилые люди не могут далее выносить изоляцию без ущерба для их душевного состояния.

"Риск есть. Возможно, немного больше людей заразится, но мы должны найти какой-то баланс", - заявил он.

В целом шведы продолжают жить обычной жизнью, будто и нет коронавируса.

"У нас как не носили масок, так и не носят. В рестораны и торговые центры как ходили, так и ходят. И все нормально", - рассказала нам живущая в Стокгольме экс-украинка Марина Сторожук.